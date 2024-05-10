Жители Ростова сходили на парад Победы и увидели салют, а наримановцы пошли на штурм

Жильцы обрушившегося общежития на улице Нариманова в Ростове-на-Дону пошли на штурм здания. Пятиэтажка частично обвалилась в конце января, в результате чего люди оказались на улице без возможности забрать свои — дорогостоящую технику, одежду, а также памятные вещи. Власти города обещали, что здание обследуют и дадут заключение, насколько безопасно будет войти в него, чтобы забрать вещи. Однако с того момента прошло уже больше двух месяцев, а ситуация никак не изменилась.