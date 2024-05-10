Жители Ростова сходили на парад Победы и увидели салют, а наримановцы пошли на штурм

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Глава министерства обороны Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов в честь Дня Победы в городах-героях, а также в городах РФ, где находятся штабы военных округов. В их перечень вошел и Ростов-на-Дону. Праздничные залпы также прогремели 9 мая в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге.
Всего военные произвели 30 залпов холостых выстрелов из артиллерийских орудий и запустили фейерверки салютных установок.
Отметим, что в этом году парад Победы не состоялся в Новочеркасске, но был организован в Ростове-на-Дону. Изначально планировалось, что на парад смогут попасть только ветераны, однако в целях безопасности пришлось полностью отказаться от присутствия зрителей.
Во время парада было продемонстрировано большое количество военной техники.
Жители города Ростов-на-Дону, несмотря на ограничения властей, пришли парад Победы. Напомним, что из соображений безопасности парад в честь 9 Мая в Ростове было решено проводить без зрителей. Изначально планировалось пригласить только ветеранов ВОВ, однако и от этой идеи решено было отказаться из-за мер безопасности.
Тем не менее, люди пришли на парад целыми семьями, а потом делились снимками в соцсетях. И подписчики пабликов поддерживали своих земляков в желании в такой большой праздник присутствовать на параде. Ростовчане заявили, что на День Победы не должно быть никаких запретов и считают, что все прошло правильно.
Всего, по сообщению министерства обороны, в параде приняли участие порядка 2,5 тысячи человек.
Жильцы обрушившегося общежития на улице Нариманова в Ростове-на-Дону пошли на штурм здания. Пятиэтажка частично обвалилась в конце января, в результате чего люди оказались на улице без возможности забрать свои — дорогостоящую технику, одежду, а также памятные вещи. Власти города обещали, что здание обследуют и дадут заключение, насколько безопасно будет войти в него, чтобы забрать вещи. Однако с того момента прошло уже больше двух месяцев, а ситуация никак не изменилась.
Утром 9 мая бывшие жильцы решили вернуться в дом и вынести свое имущество. Они сломали замки и проникли внутрь здания, несмотря на угрозу его дальнейшего обрушения. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.
По словам очевидцев, горожане скоординировали свои действия через чат и приехали к общежитию со строительными инструментами. Они вскрывали двери и выносили свое имущество. Полиция пыталась помешать им в этом.
Официальной информации о текущей ситуации пока нет. Вечером двери общежития снова заварили.