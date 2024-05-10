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Жители Ростова сходили на парад Победы и увидели салют, а наримановцы пошли на штурм

Жители Ростова сходили на парад Победы и увидели салют, а наримановцы пошли на штурм

10 мая 2024, 05:51
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове-на-Дону состоялся парад Победы, в котором приняли участие порядка 2,5 тысячи военных, министр обороны Сергей Шойгу подарил городу салют, а тем временем жильцы полуразрушенной пятиэтажки на Нариманова решили идти на штурм, чтобы забрать свои вещи.

Внеплановый салют

Глава министерства обороны Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов в честь Дня Победы в городах-героях, а также в городах РФ, где находятся штабы военных округов. В их перечень вошел и Ростов-на-Дону. Праздничные залпы также прогремели 9 мая в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге.

Всего военные произвели 30 залпов холостых выстрелов из артиллерийских орудий и запустили фейерверки салютных установок.

Отметим, что в этом году парад Победы не состоялся в Новочеркасске, но был организован в Ростове-на-Дону. Изначально планировалось, что на парад смогут попасть только ветераны, однако в целях безопасности пришлось полностью отказаться от присутствия зрителей.

Во время парада было продемонстрировано большое количество военной техники.

Появились кадры с парада Победы в Ростове-на-Дону
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На парад, несмотря на запреты

Жители города Ростов-на-Дону, несмотря на ограничения властей, пришли парад Победы. Напомним, что из соображений безопасности парад в честь 9 Мая в Ростове было решено проводить без зрителей. Изначально планировалось пригласить только ветеранов ВОВ, однако и от этой идеи решено было отказаться из-за мер безопасности.

Тем не менее, люди пришли на парад целыми семьями, а потом делились снимками в соцсетях. И подписчики пабликов поддерживали своих земляков в желании в такой большой праздник присутствовать на параде. Ростовчане заявили, что на День Победы не должно быть никаких запретов и считают, что все прошло правильно.

Всего, по сообщению министерства обороны, в параде приняли участие порядка 2,5 тысячи человек.

Парад Победы в Ростове решили проводить без ветеранов
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На штурм за своим имуществом

Жильцы обрушившегося общежития на улице Нариманова в Ростове-на-Дону пошли на штурм здания. Пятиэтажка частично обвалилась в конце января, в результате чего люди оказались на улице без возможности забрать свои — дорогостоящую технику, одежду, а также памятные вещи. Власти города обещали, что здание обследуют и дадут заключение, насколько безопасно будет войти в него, чтобы забрать вещи. Однако с того момента прошло уже больше двух месяцев, а ситуация никак не изменилась.

Утром 9 мая бывшие жильцы решили вернуться в дом и вынести свое имущество. Они сломали замки и проникли внутрь здания, несмотря на угрозу его дальнейшего обрушения. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.

По словам очевидцев, горожане скоординировали свои действия через чат и приехали к общежитию со строительными инструментами. Они вскрывали двери и выносили свое имущество. Полиция пыталась помешать им в этом.

Официальной информации о текущей ситуации пока нет. Вечером двери общежития снова заварили.

В Ростове-на-Дону начали обследовать обрушившееся общежитие на Нариманова
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