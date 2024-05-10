Жители Ростовской области хотели пожарить шашлык в честь 9 Мая, а спалили дом

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Возгорание произошло вечером на улице Хоперской в Новочеркасске. Хозяева дома занимались мясом на специально оборудованной веранде. Мангальная зона была оснащена трубой и вытяжкой. Однако после приготовления шашлыка жильцы дома потушили не все угли, из-за чего загорелась деревянная крыша веранды. Позже огонь перекинулся на дом.
Площадь пожара составила около сотни квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Ростовской области ребенок упал на мангал и получил ожоги.
До этого в Ростовской области женщину убил коротнувший телевизор.