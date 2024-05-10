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Published Сегодня, 15:39

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Updated Сегодня, 15:41

Жители Ростовской области хотели пожарить шашлык, а спалили дом

Жители Ростовской области хотели пожарить шашлык в честь 9 Мая, а спалили дом

10 мая 2024, 15:39
Фото: МЧС России по Ростовской области
Жители Ростовской области хотели пожарить шашлык, а спалили дом

Дом сгорел в Новочеркасске из-за непогашенного мангала

В Новочеркасске 9 мая жильцы частного дома решили во дворе приготовить шашлык и разожгли мангал, который стал причиной крупного пожара, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло вечером на улице Хоперской в Новочеркасске. Хозяева дома занимались мясом на специально оборудованной веранде. Мангальная зона была оснащена трубой и вытяжкой. Однако после приготовления шашлыка жильцы дома потушили не все угли, из-за чего загорелась деревянная крыша веранды. Позже огонь перекинулся на дом.

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Площадь пожара составила около сотни квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Ростовской области ребенок упал на мангал и получил ожоги.

До этого в Ростовской области женщину убил коротнувший телевизор.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#Новочеркасск#МЧС#Огонь#Шашлык#МЧС России#Происшествия
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