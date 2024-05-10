Жители Ростовской области хотели пожарить шашлык в честь 9 Мая, а спалили дом

Возгорание произошло вечером на улице Хоперской в Новочеркасске. Хозяева дома занимались мясом на специально оборудованной веранде. Мангальная зона была оснащена трубой и вытяжкой. Однако после приготовления шашлыка жильцы дома потушили не все угли, из-за чего загорелась деревянная крыша веранды. Позже огонь перекинулся на дом.