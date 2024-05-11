Безопасность транспорта проверят после схода вагонов с рельсов в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Инцидент произошел минувшей ночью на железнодорожной станции в Сальском районе. С рельсов сошли шесть вагонов-цистерн с горючим, из-за чего произошло возгорание топлива. Огонь смогли потушить. В результате инцидента никто не пострадал.
Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее итогам обещают принять необходимые меры реагирования.
Напомним, пассажирские поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов и пожара в Ростовской области. Отставание составляет до пяти часов. RostovGazeta рассказала, какие поезда задерживаются и как решают проблему.
Ранее появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области.