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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:43

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов вагонов в Ростовской области

Безопасность транспорта проверят после схода вагонов с рельсов в Ростовской области

11 мая 2024, 10:43
Фото: Южная транспортная прокуратура
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов вагонов в Ростовской области

Прокуратура вмешалась в ЧП со сходом вагонов-цистерн в Ростовской области

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов вагонов в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел минувшей ночью на железнодорожной станции в Сальском районе. С рельсов сошли шесть вагонов-цистерн с горючим, из-за чего произошло возгорание топлива. Огонь смогли потушить. В результате инцидента никто не пострадал.

В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся
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Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее итогам обещают принять необходимые меры реагирования.

Напомним, пассажирские поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов и пожара в Ростовской области. Отставание составляет до пяти часов. RostovGazeta рассказала, какие поезда задерживаются и как решают проблему.

Ранее появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области.

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