Больше сотни детей пострадали от укусов собак в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Министр в комментарии Donday уточнил, что всего за четыре месяца от укусов собак пострадали 416 человек. Из них 147 — это дети. Кобзев уточнил, что у всех пострадавших были зафиксированы травмы легкой и средней тяжести.
В каком процентном соотношении укусы были причинены домашними собаками и бродячими, неизвестно. Также речь идет лишь о тех людях, кто обратился к медикам после укуса собаки.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в Новочеркасске бродячая собака бросилась на ребенка и покусала его за лицо. Местный депутат заявил, что проблема агрессивных собак стоит в городе уже давно.