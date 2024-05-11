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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:22

С начала года от укуса агрессивных собак получили травмы 147 детей в Ростовской области

Больше сотни детей пострадали от укусов собак в Ростовской области

11 мая 2024, 09:21
Фото: 1MI
С начала года от укуса агрессивных собак получили травмы 147 детей в Ростовской области
С начала года от укуса агрессивных собак получили травмы 147 детей в Ростовской области, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

Министр в комментарии Donday уточнил, что всего за четыре месяца от укусов собак пострадали 416 человек. Из них 147 — это дети. Кобзев уточнил, что у всех пострадавших были зафиксированы травмы легкой и средней тяжести.

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В каком процентном соотношении укусы были причинены домашними собаками и бродячими, неизвестно. Также речь идет лишь о тех людях, кто обратился к медикам после укуса собаки.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Новочеркасске бродячая собака бросилась на ребенка и покусала его за лицо. Местный депутат заявил, что проблема агрессивных собак стоит в городе уже давно.

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