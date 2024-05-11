Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Потасовка произошла накануне вечером. Приехавшие на место происшествия полицейские никого не застали.
При этом в Сети распространяется видео, на котором видно, что группа молодых людей нападает на сотрудников курьерской доставки. На асфальте лежат разбросанные сумки курьеров и их велосипеды.
«Яндекс.Еду сейчас можно не заказывать. Не приедут», — говорит голос за кадром.
В правоохранительных органах в данный момент ищут очевидцев случившегося и выясняют все обстоятельства драки.
Ранее в Азове произошла драка, в которой пострадали четыре человека. Участников драки опрашивала полиция.