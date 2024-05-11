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Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове

Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове

11 мая 2024, 05:53
Фото: 1MI
Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове
Сообщение о массовой драке на улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону поступило в местное отделение полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потасовка произошла накануне вечером. Приехавшие на место происшествия полицейские никого не застали.

При этом в Сети распространяется видео, на котором видно, что группа молодых людей нападает на сотрудников курьерской доставки. На асфальте лежат разбросанные сумки курьеров и их велосипеды.

Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове
Видео: тг-канал «Ростов-главный»
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«Яндекс.Еду сейчас можно не заказывать. Не приедут», — говорит голос за кадром.

В правоохранительных органах в данный момент ищут очевидцев случившегося и выясняют все обстоятельства драки.

Ранее в Азове произошла драка, в которой пострадали четыре человека. Участников драки опрашивала полиция.

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