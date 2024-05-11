rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

В Таганроге возводят стелу, посвященную погибшим на фронте военнослужащим

Памятник погибшим участникам спецоперации начали строить в Ростовской области

11 мая 2024, 18:13
Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева
В Таганроге возводят стелу, посвященную погибшим на фронте военнослужащим
В Таганроге возводят стелу, посвященную погибшим на фронте военнослужащим, сообщил градоначальник Андрей Фатеев.

Стелу «Журавли» возводят рядом с мемориалом «Черный тюльпан» в Военном городке. В строительстве участвуют общественные организации, волонтеры, бизнесмены и семьи погибших на фронте военных.

Улицу в «Новом Ростове» назвали в честь героя спецоперации
Узнать подробнее

«Памятник „Черный тюльпан“ будет дополнен зеркальной проекцией, и „Журавли“ войдут в состав единого мемориального комплекса», — пояснил Фатеев.

Он добавил, что открыть памятник планируют в июне текущего года.

Напомним, в Таганроге 11 мая жители сообщили о сработавших сиренах экстренного оповещения. Власти информацию о возможной работе системы ПВО никак не комментировали.

Читайте также:
Донским студентам-медикам могут позволить пройти практику в зоне СВОЖители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренахПервое навигационное судно с туристами зашло в Таганрог
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Таганрог#Памятник
Подпишитесь
В Ростовской области курьеры устроили драку, а с рельсов сошли цистерны с горючим
Сегодня, 17:24
Смерч сняли на видео жители на окраине Ростова
Сегодня, 16:44
Жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах
Сегодня, 17:28
Дым от пожара на свалке больше суток травит жителей Ростовской области
Сегодня, 14:37
Жарить мясо и разводить костры запретили в Ростовской области
Сегодня, 12:04
«Наказал сам себя»: Карпин высказался о разгромном проигрыше «Ростова» «Рубину»
Сегодня, 15:26
"