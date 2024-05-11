Памятник погибшим участникам спецоперации начали строить в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Стелу «Журавли» возводят рядом с мемориалом «Черный тюльпан» в Военном городке. В строительстве участвуют общественные организации, волонтеры, бизнесмены и семьи погибших на фронте военных.
«Памятник „Черный тюльпан“ будет дополнен зеркальной проекцией, и „Журавли“ войдут в состав единого мемориального комплекса», — пояснил Фатеев.
Он добавил, что открыть памятник планируют в июне текущего года.
Напомним, в Таганроге 11 мая жители сообщили о сработавших сиренах экстренного оповещения. Власти информацию о возможной работе системы ПВО никак не комментировали.