Под Ростовом мужчина несколько часов пытал жену, решившую с ним развестись

Вскоре избранница сообщила, что устала содержать мужа и попросила его съехать. Тот ушел в запой. В один из дней, будучи пьяным, мужчина выбил дверь в дом жены, ворвался внутрь и избил ее руками и ногами до потери сознания. Когда истерзанная женщина пришла в себя, супруг стал требовать от нее денег, а получив отказ, принялся избивать ее палкой и душить. Истязания длились в течение девяти часов. Женщина снова потеряла сознание от боли и пришла в себя лишь утром.