Под Ростовом мужчина несколько часов пытал жену, решившую с ним развестись

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
36-летний мужчина и его 45-летняя избранница поженились в Батайске три года назад. По началу их отношения казались гармоничными, но со временем женщину стал смущать безработный статус партнера. Мужчина перебивался непостоянными заработками и не имел своего жилья.
Вскоре избранница сообщила, что устала содержать мужа и попросила его съехать. Тот ушел в запой. В один из дней, будучи пьяным, мужчина выбил дверь в дом жены, ворвался внутрь и избил ее руками и ногами до потери сознания. Когда истерзанная женщина пришла в себя, супруг стал требовать от нее денег, а получив отказ, принялся избивать ее палкой и душить. Истязания длились в течение девяти часов. Женщина снова потеряла сознание от боли и пришла в себя лишь утром.
Она сумела выбраться из дома и добежать до квартиры своей матери. Там же она вызвала полицию. Супруг тем временем сбежал, прихватив деньги и телефон избранницы.
Вскоре его задержали. В отношении агрессора возбудили уголовное дело. Прошедший недавно суд признал мужчину виновным в избиении и отправил его в колонию на девять лет.
Ранее сообщалось, что ростовчанина хотят принудительно лечить после убийства своей бабушки.