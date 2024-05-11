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Пять поездов сбились с графика из-за происшествия в Ростовской области

Поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов и пожара в Ростовской области

11 мая 2024, 08:32
Фото: 1MI
Пять поездов сбились с графика из-за происшествия в Ростовской области
Пять поездов сбились с графика из-за происшествия в Ростовской области, сообщили в СКЖД.

ЧП произошло минувшей ночью на станции Куберле в Ростовской области. Там сошли с рельсов вагоны грузового поезда, после чего произошло возгорание груза.

В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся
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Из-за устранения последствий происшествия задержаны поезда №455 «Челябинск — Волгоград», №358 «Имеретинский Курорт — Уфа», №113 «Санкт-Петербург — Адлер», №98 «Кисловодск — Тында», №14 «Имеретинский Курорт — Саратов». Отставание от графика составляет до пяти часов. Сейчас задержанные поезда продолжают следование. В СКЖД заверили, что пассажиров обеспечили питанием.

Пассажиров поезда №368 «Кисловодск — Киров» отправили автобусом до Волгодонска и Морозовска. Затем они продолжили путь на поезде уже с железнодорожной станции Морозовска.

Чтобы решить проблему отставания сократили маршруты пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.

Ранее RostovGazeta рассказала подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая.

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