Появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Сообщение о пожаре поступило в 01:42 мск. Инцидент произошел на станции Куберле в поселке Красноармейский.
На опубликованном видео видно, как пожарные тушат объятую пламенем цистерну с топливом.
В МЧС сообщили, что пожар был полностью ликвидирован только к шести утра. Локализовать его удалось на площади 200 квадратных метрах в 03:54 мск. Тушением возгорания занимались более 50 человек.
Как пояснили в Ростовском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возгорание двух цистерн произошло из-за повреждения контактной сети и схода восьми вагонов грузового поезда.
Напомним, почти неделю назад на той же станции Куберле Ростовской области произошел сход электровоза грузового поезда. Это привело к задержки в пути восьми поездов.