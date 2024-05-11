rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области

Появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области

11 мая 2024, 06:29
Фото: pxhere.com
Появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области
Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Ростовской области в ночь на 11 мая, в результате две цистерны с топливом загорелись, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 01:42 мск. Инцидент произошел на станции Куберле в поселке Красноармейский.

На опубликованном видео видно, как пожарные тушат объятую пламенем цистерну с топливом.

ФСБ предотвратила подрыв магистрального нефтепровода в Ростовской области
Узнать подробнее
Горящие цистерны с топливом грузового поезда 4 часа тушили в Ростовской области
Видео: МЧС Ростовской области

В МЧС сообщили, что пожар был полностью ликвидирован только к шести утра. Локализовать его удалось на площади 200 квадратных метрах в 03:54 мск. Тушением возгорания занимались более 50 человек.

Как пояснили в Ростовском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возгорание двух цистерн произошло из-за повреждения контактной сети и схода восьми вагонов грузового поезда.

Напомним, почти неделю назад на той же станции Куберле Ростовской области произошел сход электровоза грузового поезда. Это привело к задержки в пути восьми поездов.

Читайте также:
В Волгодонске подожгли BMW боксера Дмитрия КудряшоваЖители Ростовской области хотели пожарить шашлык в честь 9 Мая, а спалили домВзрыв прогремел у моста в Аксайском районе
#Видео#Ростовская область#Пожар#Поджог#Поезд#Случаи умышленного поджога в Ростовской области#Поджоги#Происшествия#Вагоны
Подпишитесь
Запас тарани в Азовском море упал до критического уровня
Сегодня, 05:11
Вели себя, как животные из-за самки: жесткая драка в зоопарке Ростова попала на видео
Сегодня, 04:33
Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове
Сегодня, 05:53
Стало известно, сколько продлится сильнейшая за 20 лет магнитная буря в Ростове
Сегодня, 07:29
В Ростове закупят почти полсотни машин скорой помощи
Сегодня, 07:37
"