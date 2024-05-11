Ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
На участке М-4 в Аксайском районе утром 11 мая водитель EXEED не выбрал безопасный боковой интервал движения и врезался в легковушку Kia Rio. Последняя также не выдержала дистанцию и влетела в Nissan X-Trail. Его в свою очередь по инерции выбросило на встречную полосу. Там в Nissan врезался грузовик FAW и «Газель».
Легковушку буквально сжало до состояния металлолома. Погиб 13-летний пассажир Nissan. За жизни еще двоих пассажиров борются сейчас врачи.
По факту происшествия организована проверка.
Ранее в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки, еще один человек пострадал. Авария произошла из-за того, что водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку.