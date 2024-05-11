Ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области

На участке М-4 в Аксайском районе утром 11 мая водитель EXEED не выбрал безопасный боковой интервал движения и врезался в легковушку Kia Rio. Последняя также не выдержала дистанцию и влетела в Nissan X-Trail. Его в свою очередь по инерции выбросило на встречную полосу. Там в Nissan врезался грузовик FAW и «Газель».