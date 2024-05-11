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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Авария с участием нескольких транспортных средств произошла на трассе М-4 «Дон»

Ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области

11 мая 2024, 14:03
Фото: ГИБДД
Авария с участием нескольких транспортных средств произошла на трассе М-4 «Дон»
Авария с участием нескольких транспортных средств произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, подробностями поделились в управлении ГИБДД.

На участке М-4 в Аксайском районе утром 11 мая водитель EXEED не выбрал безопасный боковой интервал движения и врезался в легковушку Kia Rio. Последняя также не выдержала дистанцию и влетела в Nissan X-Trail. Его в свою очередь по инерции выбросило на встречную полосу. Там в Nissan врезался грузовик FAW и «Газель».

Легковушку буквально сжало до состояния металлолома. Погиб 13-летний пассажир Nissan. За жизни еще двоих пассажиров борются сейчас врачи.

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По факту происшествия организована проверка.

Ранее в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки, еще один человек пострадал. Авария произошла из-за того, что водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку.

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