Ростовские ученые назвали главные места обитания раков

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Ученым удалось установить, что среди раков промыслового размера преобладали раки первой промысловой группы — 9-10,9 сантиметров. При этом наибольшие запасы раков сосредоточены в Куликово-Ордынской и Ахтарско-Гривенской группе лиманов.
В ходе экспедиции были отобраны пробы для генетических анализов кубанского рака. Полученные данные позволят сделать прогноз о состоянии запасов раков на ближайшие годы.
Ранее ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области. Причиной этого они назвали повышение соленности Азовского моря. Последнее связано с глобальными климатическими изменениями.