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Ростовские ученые назвали главные места обитания раков

Ростовские ученые назвали главные места обитания раков

11 мая 2024, 08:05
Фото: Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО»
Ростовские ученые назвали главные места обитания раков
Экспедицию по изучение популяции раков и среды их обитания совершили ростовские ученые, сообщается на сайте ФГБНУ ВНИРО.

Ученым удалось установить, что среди раков промыслового размера преобладали раки первой промысловой группы — 9-10,9 сантиметров. При этом наибольшие запасы раков сосредоточены в Куликово-Ордынской и Ахтарско-Гривенской группе лиманов.

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В ходе экспедиции были отобраны пробы для генетических анализов кубанского рака. Полученные данные позволят сделать прогноз о состоянии запасов раков на ближайшие годы.

Ранее ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области. Причиной этого они назвали повышение соленности Азовского моря. Последнее связано с глобальными климатическими изменениями.

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