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Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая

Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая

11 мая 2024, 07:43
Фото: 1MI
Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая
Обстоятельства схода и возгорания вагонов-цистерн грузового поезда устанавливают следователи в Ростовской области, сообщает Западный МСУТ СК.

Ночью 11 мая на станции Куберле в Ростовской области произошел сход восьми вагонов-цистерн с топливом в составе грузового поезда. В результате этого две цистерны загорелись из-за повреждения контактной сети. Инцидент произошел около 01.40 мск на железнодорожной станции «Куберле» в поселке Красноармейский.

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На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которым удалось локализовать возгорание на площади в 200 квадратных метров.

Пожарные охладили горящие цистерны при помощи двух лафетных стволов. Маневровым поездом остальные вагоны оперативно переместили на безопасное расстояние.

Потушили цистерны только к 05.53 мск.

При этом сообщения о пострадавших не поступало. А разлива топлива удалось избежать. На данный момент по данному факту проводится проверка.

Напомним, 4 мая произошел сход с рельсов электровоза также на станции Куберле в Ростовской области. Следующим на юг поездам приходится ехать по одному пути, что приводит к задержкам до восьми часов.

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