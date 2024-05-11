Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Ночью 11 мая на станции Куберле в Ростовской области произошел сход восьми вагонов-цистерн с топливом в составе грузового поезда. В результате этого две цистерны загорелись из-за повреждения контактной сети. Инцидент произошел около 01.40 мск на железнодорожной станции «Куберле» в поселке Красноармейский.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которым удалось локализовать возгорание на площади в 200 квадратных метров.
Пожарные охладили горящие цистерны при помощи двух лафетных стволов. Маневровым поездом остальные вагоны оперативно переместили на безопасное расстояние.
Потушили цистерны только к 05.53 мск.
При этом сообщения о пострадавших не поступало. А разлива топлива удалось избежать. На данный момент по данному факту проводится проверка.
Напомним, 4 мая произошел сход с рельсов электровоза также на станции Куберле в Ростовской области. Следующим на юг поездам приходится ехать по одному пути, что приводит к задержкам до восьми часов.