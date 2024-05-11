Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая

Ночью 11 мая на станции Куберле в Ростовской области произошел сход восьми вагонов-цистерн с топливом в составе грузового поезда. В результате этого две цистерны загорелись из-за повреждения контактной сети. Инцидент произошел около 01.40 мск на железнодорожной станции «Куберле» в поселке Красноармейский.