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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

На 11 мая в Ростовской области придется пик геомагнитной активности

Стало известно, сколько продлится сильнейшая за 20 лет магнитная буря в Ростове

11 мая 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
На 11 мая в Ростовской области придется пик геомагнитной активности

Астрономы сообщили, когда стихнет сильнейшая за 20 лет магнитная буря в Ростове

На 11 мая в Ростовской области придется пик геомагнитной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю. Ее активность начала расти с вечера 10 мая. Жители Ростова и других городов региона сообщили о полярном сиянии, которое увидели в небе. Редкое для юга явление связано именно с активностью солнечных масс.

Полярное сияние увидели жители Ростовской области 10 мая
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С 09.00 до 12.00 11 мая магнитная буря достигнет своего пика в восемь баллов интенсивности из 11 возможных.

В норму геомагнитное поле придет только к вечеру 12 мая.

Ранее синоптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в Ростове.

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