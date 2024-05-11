Стало известно, сколько продлится сильнейшая за 20 лет магнитная буря в Ростове

Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю. Ее активность начала расти с вечера 10 мая. Жители Ростова и других городов региона сообщили о полярном сиянии, которое увидели в небе. Редкое для юга явление связано именно с активностью солнечных масс.