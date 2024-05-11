Стало известно, сколько продлится сильнейшая за 20 лет магнитная буря в Ростове

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю. Ее активность начала расти с вечера 10 мая. Жители Ростова и других городов региона сообщили о полярном сиянии, которое увидели в небе. Редкое для юга явление связано именно с активностью солнечных масс.
С 09.00 до 12.00 11 мая магнитная буря достигнет своего пика в восемь баллов интенсивности из 11 возможных.
В норму геомагнитное поле придет только к вечеру 12 мая.
Ранее синоптики предупредили о близком к экстремальному УФ-излучении в Ростове.