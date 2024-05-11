В Ростове закупят почти полсотни машин скорой помощи

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Заказчиком выступает «Городская больница скорой медицинской помощи» на улице Бодрой. Максимальная стоимость контракта составляет более 348 миллионов рублей. Это значит, что один автомобиль скорой помощи обойдется бюджету в районе 7,5 миллиона рублей.
В требовании к закупке сказано, что автомобили должны быть выпущены не ранее 2023 года. Такие же требования предъявляются к оборудованию, установленному в машинах. Новые автомобили скорой помощи хотят до конца 2024 года.
Ранее суд рассмотрел дело, в рамках которого у медицинской клиники были украдены 45 миллионов рублей. Кражу, по данным обвинения, совершили бухгалтер и кассир частной больницы.