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В Ростове закупят 46 новых машин скорой помощи

В Ростове закупят почти полсотни машин скорой помощи

11 мая 2024, 07:37
Фото: 1MI
В Ростове закупят 46 новых машин скорой помощи
БСМП Ростова-на-Дону объявила конкурс на приобретение 46 автомобилей скорой помощи, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает «Городская больница скорой медицинской помощи» на улице Бодрой. Максимальная стоимость контракта составляет более 348 миллионов рублей. Это значит, что один автомобиль скорой помощи обойдется бюджету в районе 7,5 миллиона рублей.

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В требовании к закупке сказано, что автомобили должны быть выпущены не ранее 2023 года. Такие же требования предъявляются к оборудованию, установленному в машинах. Новые автомобили скорой помощи хотят до конца 2024 года.

Ранее суд рассмотрел дело, в рамках которого у медицинской клиники были украдены 45 миллионов рублей. Кражу, по данным обвинения, совершили бухгалтер и кассир частной больницы.

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