В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Все произошло в ночь на субботу, 11 мая, на станции Куберле. Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Это привело к тому, что повредилась контактная сеть и началось возгорание двух вагонов-цистерн, в которых перевозилось топливо.
Пожарные почти четыре часа тушили возгорание. Причем задействовать пришлось более полусотни сотрудников МЧС.
Пока нет информации о том, что привело к сходу вагонов. Это предстоит установить следователям. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.
Напомним, неделю назад произошел похожий инцидент. Тогда с рельсов сошел электровоз, что привело к задержке в пути многих поездов, направляющихся на юг.