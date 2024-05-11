В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся

Все произошло в ночь на субботу, 11 мая, на станции Куберле. Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Это привело к тому, что повредилась контактная сеть и началось возгорание двух вагонов-цистерн, в которых перевозилось топливо.