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В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся

В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся

11 мая 2024, 06:44
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся
Восемь вагонов сошли с рельсов в Ростовской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Все произошло в ночь на субботу, 11 мая, на станции Куберле. Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Это привело к тому, что повредилась контактная сеть и началось возгорание двух вагонов-цистерн, в которых перевозилось топливо.

Взрыв прогремел у моста в Аксайском районе
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Горящие вагоны на станции Куберле в Ростовской областиГорящие вагоны на станции Куберле в Ростовской области
Горящие вагоны на станции Куберле в Ростовской областиГорящие вагоны на станции Куберле в Ростовской области
Горящие вагоны на станции Куберле в Ростовской области
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожарные почти четыре часа тушили возгорание. Причем задействовать пришлось более полусотни сотрудников МЧС.

Пока нет информации о том, что привело к сходу вагонов. Это предстоит установить следователям. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Напомним, неделю назад произошел похожий инцидент. Тогда с рельсов сошел электровоз, что привело к задержке в пути многих поездов, направляющихся на юг.

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