Вели себя, как животные из-за самки: жесткая драка в зоопарке Ростова попала на видео

10 мая в одном из местных телеграм-каналов появилось видео, на котором запечатлена разборка двух обитателей зоопарка. Байбаки устроили драку среди белого дня. Они кусались, толкались и вели себя, как участники бойцовского чемпионата. Комментаторы предполагают, что это самцы, которые борются за сердце дамы. Но истинные причины потасовки неизвестны.