rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Вели себя, как животные из-за самки: жесткая драка в зоопарке Ростова попала на видео

Вели себя, как животные из-за самки: жесткая драка в зоопарке Ростова попала на видео

11 мая 2024, 04:33
Фото: rostovgazeta.ru
Вели себя, как животные из-за самки: жесткая драка в зоопарке Ростова попала на видео

Драку сурков-байбаков в зоопарке Ростова сняли на видео

В Ростовском зоопарке была замечена ожесточенная битва двух сурков-байбаков. Видео потасовки опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный — Топ 1».

10 мая в одном из местных телеграм-каналов появилось видео, на котором запечатлена разборка двух обитателей зоопарка. Байбаки устроили драку среди белого дня. Они кусались, толкались и вели себя, как участники бойцовского чемпионата. Комментаторы предполагают, что это самцы, которые борются за сердце дамы. Но истинные причины потасовки неизвестны.

Вели себя, как животные из-за самки: жесткая драка в зоопарке Ростова попала на видео
Видео: rostovgazeta.ru
В Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных
Узнать подробнее

Отметим, что, несмотря на ожесточенное противостояние и уверенные бойцовские приемы, ни один байбак не пострадал.

Ранее стало известно о звезде Ростовского-на-Дону зоопарка — одаренном шимпанзе. Примат открыл в себе талант художника.

Читайте также:
Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страныВ части Ростовской области ввели карантин из-за плотоядной лисыПод Ростовом создадут искусственный полуостров и заселят его гамадрилами
#Регина Симакова#Видео#Ростов-на-Дону#Животные#Зоопарк#Драка#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области
Сегодня, 06:29
Запас тарани в Азовском море упал до критического уровня
Сегодня, 05:11
Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове
Сегодня, 05:53
Стало известно, сколько продлится сильнейшая за 20 лет магнитная буря в Ростове
Сегодня, 07:29
В Ростове закупят почти полсотни машин скорой помощи
Сегодня, 07:37
"