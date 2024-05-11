Вели себя, как животные из-за самки: жесткая драка в зоопарке Ростова попала на видео

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
10 мая в одном из местных телеграм-каналов появилось видео, на котором запечатлена разборка двух обитателей зоопарка. Байбаки устроили драку среди белого дня. Они кусались, толкались и вели себя, как участники бойцовского чемпионата. Комментаторы предполагают, что это самцы, которые борются за сердце дамы. Но истинные причины потасовки неизвестны.
Отметим, что, несмотря на ожесточенное противостояние и уверенные бойцовские приемы, ни один байбак не пострадал.
Ранее стало известно о звезде Ростовского-на-Дону зоопарка — одаренном шимпанзе. Примат открыл в себе талант художника.