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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 16:56

Свалка бытовых отходов горит в Кагальницком районе Ростовской области

Дым от пожара на свалке больше суток травит жителей Ростовской области

11 мая 2024, 14:37
Фото: для иллюстрации / 1MI
Свалка бытовых отходов горит в Кагальницком районе Ростовской области
Свалка бытовых отходов горит в Кагальницком районе Ростовской области, сообщают в социальных сетях местные жители.

Что стало причиной возгорания Кагальницкого полигона твердых бытовых отходов, неизвестно. По словам местных жителей, огонь тлеет на свалке уже больше суток. Едкий дым оттуда затянул окрестности.

Со слов жителей, пожар не тушат, так как он не представляет прямой угрозы населению. К тому же на полигоне нет открытого горения.

Свалка бытовых отходов горит в Кагальницком районе Ростовской области
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Это Ростов»

В управлении МЧС информацию о пожаре никак не комментировали.

Напомним, в Ростовской области 11 и 12 мая объявлен чрезвычайный ранг пожарной опасности. О высоком риске возгораний предупредили в 35 муниципалитетах.

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