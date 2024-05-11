Дым от пожара на свалке больше суток травит жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Что стало причиной возгорания Кагальницкого полигона твердых бытовых отходов, неизвестно. По словам местных жителей, огонь тлеет на свалке уже больше суток. Едкий дым оттуда затянул окрестности.
Со слов жителей, пожар не тушат, так как он не представляет прямой угрозы населению. К тому же на полигоне нет открытого горения.
В управлении МЧС информацию о пожаре никак не комментировали.
Напомним, в Ростовской области 11 и 12 мая объявлен чрезвычайный ранг пожарной опасности. О высоком риске возгораний предупредили в 35 муниципалитетах.