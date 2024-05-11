Видео: первое навигационное судно с туристами зашло в Таганрог

Пытаются развивать в области и речное пассажирское сообщение. Регион закупил для этих целей два судна на подводных крыльях «Валдай». Они курсируют между Ростовом и Азовом. Летом в область поступит еще одно судно — «Метеор». Его хотят пустить на маршрут между Таганрогом и Калачом-на-Дону.