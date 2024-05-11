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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:11

Первое в этом навигационном сезоне пассажирское судно приняли в Таганроге

Видео: первое навигационное судно с туристами зашло в Таганрог

11 мая 2024, 13:10
Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева
Первое в этом навигационном сезоне пассажирское судно приняли в Таганроге

Первое навигационное судно с туристами зашло в Таганрог

Первое в этом навигационном сезоне пассажирское судно приняли в Таганроге, рассказал градоначальник Андрей Фатеев.

К плавучему причалу города пришвартовался теплоход «Волга Стар». Для пассажиров теплохода подготовили две автобусно-пешеходные экскурсии. Первая включает в себя посещение музея «Градостроительство и быт г. Таганрога», а вторая — посещение Литературного музея Антона Чехова и «Домика Чехова».

Первое в этом навигационном сезоне пассажирское судно приняли в Таганроге
Видео: Telegram-канал Андрея Фатеева

Морское пассажирское сообщение восстановили в Таганроге только в прошлом году, чтобы развить туристический потенциал приморского города.

Пытаются развивать в области и речное пассажирское сообщение. Регион закупил для этих целей два судна на подводных крыльях «Валдай». Они курсируют между Ростовом и Азовом. Летом в область поступит еще одно судно — «Метеор». Его хотят пустить на маршрут между Таганрогом и Калачом-на-Дону.

Ранее RostovGazeta рассказала, как ростовчанам бюджетно отдохнуть в мае и летом.

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