Видео: первое навигационное судно с туристами зашло в Таганрог

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
К плавучему причалу города пришвартовался теплоход «Волга Стар». Для пассажиров теплохода подготовили две автобусно-пешеходные экскурсии. Первая включает в себя посещение музея «Градостроительство и быт г. Таганрога», а вторая — посещение Литературного музея Антона Чехова и «Домика Чехова».
Морское пассажирское сообщение восстановили в Таганроге только в прошлом году, чтобы развить туристический потенциал приморского города.
Пытаются развивать в области и речное пассажирское сообщение. Регион закупил для этих целей два судна на подводных крыльях «Валдай». Они курсируют между Ростовом и Азовом. Летом в область поступит еще одно судно — «Метеор». Его хотят пустить на маршрут между Таганрогом и Калачом-на-Дону.
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