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Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Необычное природное явление удивило горожан в Ростове

Смерч сняли на видео жители на окраине Ростова

11 мая 2024, 16:44
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Необычное природное явление удивило горожан в Ростове

Смерч заметили жители на окраине Ростова

Необычное природное явление удивило горожан в Ростове, подробностями они поделились в социальных сетях.

Внезапный смерч образовался на окраине Ростова. Воронка воздуха поднялась высоко в небо на автомобильной парковке.

«Вообще никогда такого в жизни не видела», — заявила на видео с места событий горожанка.

Необычное природное явление удивило горожан в Ростове
Видео: Картинка для иллюстрации / Don Mash

Скорость ветра в Ростове 11 мая составляет не больше пяти метров в секунду. В комментариях ростовчане пишут, что необычное явление может быть связано с песчаной бурей, не так давно обрушившейся на регион.

Накануне вечером жители региона стали свидетелями другого редкого явления — полярного сияния. Оно связано с высокой геомагнитной активностью Солнца.

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