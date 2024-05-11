Смерч сняли на видео жители на окраине Ростова

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Внезапный смерч образовался на окраине Ростова. Воронка воздуха поднялась высоко в небо на автомобильной парковке.
«Вообще никогда такого в жизни не видела», — заявила на видео с места событий горожанка.
Скорость ветра в Ростове 11 мая составляет не больше пяти метров в секунду. В комментариях ростовчане пишут, что необычное явление может быть связано с песчаной бурей, не так давно обрушившейся на регион.
Накануне вечером жители региона стали свидетелями другого редкого явления — полярного сияния. Оно связано с высокой геомагнитной активностью Солнца.