Водитель на скорости влетел в здание школы в Ростовской области

Ранее в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки, водитель машины пострадал. Автобус вылетел на встречную полосу и снес там легковое авто. Машина буквально превратилась в груду металла. Правоохранительные органы начали проверку.