Водитель на скорости влетел в здание школы в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В хуторе Ленинский пьяный водитель на большой скорости влетел на территорию местной школы. Мужчина снес ограждение и врезался в здание учебного заведения.
В результате аварии пострадал лишь сам водитель. Он разбил голову. Повреждения получило здание школы и ограда.
В ГИБДД о проверке по факту происшествия пока не сообщали.
Ранее в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки, водитель машины пострадал. Автобус вылетел на встречную полосу и снес там легковое авто. Машина буквально превратилась в груду металла. Правоохранительные органы начали проверку.