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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

ДТП произошло в Веселовском районе Ростовской области

Водитель на скорости влетел в здание школы в Ростовской области

11 мая 2024, 11:14
Фото: 1MI
ДТП произошло в Веселовском районе Ростовской области
ДТП произошло в Веселовском районе Ростовской области, сообщили в социальных сетях очевидцы.

В хуторе Ленинский пьяный водитель на большой скорости влетел на территорию местной школы. Мужчина снес ограждение и врезался в здание учебного заведения.

В результате аварии пострадал лишь сам водитель. Он разбил голову. Повреждения получило здание школы и ограда.

Кадры с места ДТПКадры с места ДТП
Кадры с места ДТП
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

В ГИБДД о проверке по факту происшествия пока не сообщали.

Ранее в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки, водитель машины пострадал. Автобус вылетел на встречную полосу и снес там легковое авто. Машина буквально превратилась в груду металла. Правоохранительные органы начали проверку.

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