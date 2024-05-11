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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Жарить мясо и разводить костры запретили в Ростовской области

Жарить мясо и разводить костры запретили в Ростовской области

11 мая 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Жарить мясо и разводить костры запретили в Ростовской области
Особый противопожарный режим действует в Ростовской области, напомнили в управлении МЧС.

До конца суток 11 мая и в течение всех суток 12 мая в Ростовской области будет действовать максимальный класс пожарной опасности. Риск возгораний велик в 35 муниципалитетах региона на северо-востоке, северо-западе и юге, в том числе в Ростове-на-Дону.

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Из-за особого противопожарного режима запрещено жарить мясо на углях и разводить костры. Под запрет попадает также сжигание мусора. От разведения огня просят отказаться и туристов, охотников, садоводов, грибников и рыбаков.

Ранее сообщалось, что опасный уровень УФ-излучения угрожает жителям Ростова-на-Дону.

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