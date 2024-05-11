Жарить мясо и разводить костры запретили в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
До конца суток 11 мая и в течение всех суток 12 мая в Ростовской области будет действовать максимальный класс пожарной опасности. Риск возгораний велик в 35 муниципалитетах региона на северо-востоке, северо-западе и юге, в том числе в Ростове-на-Дону.
Из-за особого противопожарного режима запрещено жарить мясо на углях и разводить костры. Под запрет попадает также сжигание мусора. От разведения огня просят отказаться и туристов, охотников, садоводов, грибников и рыбаков.
Ранее сообщалось, что опасный уровень УФ-излучения угрожает жителям Ростова-на-Дону.