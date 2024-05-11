Жителей Ростовской области оставят без телевидения в мае

Так, в слободе Большая Мартыновка ТВ и радио не будут работать два дня. Специалисты не выбрали точные даты, назвав лишь промежуток с 13 по 15 мая. В один из дней сигнал в слободе пропадет с 08.00 до 20.00, а в другой день — с 17.00 до 20.00.