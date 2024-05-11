Жителей Ростовской области оставят без телевидения в мае

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Так, в слободе Большая Мартыновка ТВ и радио не будут работать два дня. Специалисты не выбрали точные даты, назвав лишь промежуток с 13 по 15 мая. В один из дней сигнал в слободе пропадет с 08.00 до 20.00, а в другой день — с 17.00 до 20.00.
В хуторе Земцов в Боковском районе без телевидения жители останутся 14 мая с 10.00 до 21.00. В это же время ограничение будет действовать в поселке Каштановский Обливского района. Также 14 мая профилактические работы пройдут в станице Мечетинской с 10.00 до 20.00.
В четверг, 16 мая, сигнал пропадет в Знаменке Морозовского района с 09.00 до 21.00. В тот же день ТВ не будет работать в Каменске-Шахтинском с 16.00 до 21.00.
17 мая работы проведут в хуторе Новостепановский Чертковского района. Без ТВ и радио жители останутся там с 09.00 до 18.00. В тот же день, но с 10.00 до 20.00 сигнал пропадет в Первомайском Кашарского района.
С полным графиком отключения сигнала можно ознакомиться на сайте РТРС.
Ранее RostovGazeta рассказала, где не будет электричества в Ростове с 13 по 19 мая.