Жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В Ростове сирены жители слышали в районе Гребного канала около восьми часов вечера. Горожане сообщали, что сирена якобы сопровождалась звуками хлопков в небе.
В то же время сирена, предположительно, сработала в Таганроге. Жители города писали, что слышали взрывы, схожие с работой ПВО, в районе Военного городка и Николаевского шоссе.
В Минобороны о сбитых над Ростовской областью воздушных целях не сообщали. На момент публикации в Правительстве региона не ответили на вопрос журналистов о данной ситуации.
Информация уточняется.
Напомним, накануне ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью.