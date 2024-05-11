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Published Сегодня, 17:28

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Updated Сегодня, 17:39

Жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах

Жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах

11 мая 2024, 17:28
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах
Сирены экстренного оповещения завыли на окраине Ростова и в Таганроге, сообщают в социальных сетях местные жители.

В Ростове сирены жители слышали в районе Гребного канала около восьми часов вечера. Горожане сообщали, что сирена якобы сопровождалась звуками хлопков в небе.

В то же время сирена, предположительно, сработала в Таганроге. Жители города писали, что слышали взрывы, схожие с работой ПВО, в районе Военного городка и Николаевского шоссе.

Сирены экстренного оповещения завыли на окраине Ростова и в Таганроге
Видео: Telegram-канал Rnd_my

В Минобороны о сбитых над Ростовской областью воздушных целях не сообщали. На момент публикации в Правительстве региона не ответили на вопрос журналистов о данной ситуации.

Информация уточняется.

Напомним, накануне ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью.

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