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Главные новости Ростовской области с 6 по 12 мая

Атака сильнейшей магнитной бури и полыхающий поезд на Дону — страшные итоги недели

12 мая 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области с 6 по 12 мая
В Ростовской области началась сильнейшая магнитная буря, на парад Победы пришли зрители, несмотря на запрет, а вагоны с топливом сошли с рельсов и загорелись, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Сильнейшая магнитная буря

Сильнейшая магнитная буря охватила Землю за последние 20 лет, ее активность началась с вечера 10 мая.

Жители Ростова и других городов региона сообщили о появлении полярного сияния в небе. Это редкое для южных широт явление связано с повышенной активностью солнечных масс.

Ситуация с бурями должна нормализоваться только ближе к вечеру 14 мая.

Парад без зрителей, но со зрителями

Жители Ростова-на-Дону присутствовали на параде Победы, хотя изначально планировалось его проведение без зрителей.

Около 2,5 тыс человек стали участниками парада Победы в Ростове-на-Дону
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Сначала рассматривалась возможность пригласить ветеранов ВОВ в качестве зрителей, но позже от этой идеи отказались в связи с мерами безопасности. Тем не менее, местные жители все равно явились на парад, несмотря на запрет.

Добавим, что в этом году отказались от проведения парада в Новочеркасске.

Сход вагонов

В ночь на 11 мая на железнодорожной станции Куберле произошел сход с рельсов шести вагонов-цистерн грузового поезда, в которых находилось горючее. Вследствие этого произошло возгорание топлива в одном из вагонов.

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в течение нескольких часов. Из-за ликвидации последствий инцидента несколько пассажирских поездов сбились с расписания, они задерживались до пяти часов.

Для ускорения движения поездов маршруты пригородных поездов были сокращены на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветераны#Новочеркасск#Безопасность#Парад победы#Магнитная буря#Зрители#Полярное сияние#Геомагнитное поле
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