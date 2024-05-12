Атака сильнейшей магнитной бури и полыхающий поезд на Дону — страшные итоги недели

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Сильнейшая магнитная буря охватила Землю за последние 20 лет, ее активность началась с вечера 10 мая.
Жители Ростова и других городов региона сообщили о появлении полярного сияния в небе. Это редкое для южных широт явление связано с повышенной активностью солнечных масс.
Ситуация с бурями должна нормализоваться только ближе к вечеру 14 мая.
Жители Ростова-на-Дону присутствовали на параде Победы, хотя изначально планировалось его проведение без зрителей.
Сначала рассматривалась возможность пригласить ветеранов ВОВ в качестве зрителей, но позже от этой идеи отказались в связи с мерами безопасности. Тем не менее, местные жители все равно явились на парад, несмотря на запрет.
Добавим, что в этом году отказались от проведения парада в Новочеркасске.
В ночь на 11 мая на железнодорожной станции Куберле произошел сход с рельсов шести вагонов-цистерн грузового поезда, в которых находилось горючее. Вследствие этого произошло возгорание топлива в одном из вагонов.
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в течение нескольких часов. Из-за ликвидации последствий инцидента несколько пассажирских поездов сбились с расписания, они задерживались до пяти часов.
Для ускорения движения поездов маршруты пригородных поездов были сокращены на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.