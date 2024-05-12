Что известно о частичном обрушении многоэтажки в Белгороде после атаки ВСУ

А сейчас поступила информация, что произошло повторное обрушение. В Минобороны рассказали, что киевский режим совершил террористическую атаку по жилым кварталам. Для этого использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».