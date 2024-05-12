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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Подъезд многоквартирного дома обрушился после атаки ВСУ

Что известно о частичном обрушении многоэтажки в Белгороде после атаки ВСУ

12 мая 2024, 10:09
Фото: Вячеслав Гладков — ТГ

Подъезд многоквартирного дома обрушился после атаки ВСУ

В Белгороде в воскресенье, 12 мая, обрушился подъезд многоквартирного дома, сообщили в МЧС РФ.

В данный момент проводятся поисково-спасательные работы на месте обрушения. Удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.

А сейчас поступила информация, что произошло повторное обрушение. В Минобороны рассказали, что киевский режим совершил террористическую атаку по жилым кварталам. Для этого использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

Система ПВО отразила несколько запущенных ракет. Фрагменты одной из них повредили жилой дом в Белгороде.

Фото: Вячеслав Гладков — ТГ

В Интернете появились несколько видео, на которых видно обрушение целой секции из нескольких этажей. А через некоторое время рухнула крыша здания.

По информации SHOT, на данный момент известно о 4 погибших и 30 пострадавших мирных жителях. Но официальной информации об этом не было.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#МЧС#Белгород#Террористическая атака#Многоквартирный дом#Происшествия#Подъезд
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