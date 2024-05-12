Что известно о частичном обрушении многоэтажки в Белгороде после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В данный момент проводятся поисково-спасательные работы на месте обрушения. Удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.
А сейчас поступила информация, что произошло повторное обрушение. В Минобороны рассказали, что киевский режим совершил террористическую атаку по жилым кварталам. Для этого использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
Система ПВО отразила несколько запущенных ракет. Фрагменты одной из них повредили жилой дом в Белгороде.
В Интернете появились несколько видео, на которых видно обрушение целой секции из нескольких этажей. А через некоторое время рухнула крыша здания.
По информации SHOT, на данный момент известно о 4 погибших и 30 пострадавших мирных жителях. Но официальной информации об этом не было.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью.