Движение перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 13 мая

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Причиной являются работы на подземных коммуникациях, которые продлятся до 18 сентября. Из-за этого перекроют движение на улице Белорусской на участке от Беломорского до Иртышского.
Кроме того, нельзя будет проехать по улице Варфоломеева на участке от проспекта Буденновский до переулка Газетный.
А с 14 мая на месяц ограничат проезд по улице Вити Черевичкина на участке строения № 95 до здания № 99. В этом случае пройдут работы на газопроводе.
В это же время запретят проезд на улице Балакирева в районе строения № 6.
Ранее стало известно, что грузовикам будут запрещать въезжать в Ростов-на-Дону с 1 июня.