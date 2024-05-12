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Движение перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 13 мая

Движение перекроют на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 13 мая

12 мая 2024, 10:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с 13 мая начнут действовать ограничения движения на нескольких улицах, предупредили в Департаменте транспорта.

Причиной являются работы на подземных коммуникациях, которые продлятся до 18 сентября. Из-за этого перекроют движение на улице Белорусской на участке от Беломорского до Иртышского.

Кроме того, нельзя будет проехать по улице Варфоломеева на участке от проспекта Буденновский до переулка Газетный.

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А с 14 мая на месяц ограничат проезд по улице Вити Черевичкина на участке строения № 95 до здания № 99. В этом случае пройдут работы на газопроводе.

В это же время запретят проезд на улице Балакирева в районе строения № 6.

Ранее стало известно, что грузовикам будут запрещать въезжать в Ростов-на-Дону с 1 июня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения#Движение#Улицы
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