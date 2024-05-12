Эксперты заявили, что мешает повысить качество жизни в Ростове

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Эксперты анализировали качество жизни в 50 городах страны. По данным за первый квартал 2024 года, индекс качества жизни в Ростове составил 58,7 балла. Город занял лишь 41-е место в рейтинге, уступив в том числе соседним Краснодару и Ставрополю.
Основной проблемой, снижающей качество жизни, в Ростове назвали доступность жилья. Также в тройку наиболее значимых областей, требующих внимания, попали медицина и культура. Не дотягивает Ростов и по уровню жизни и условиям ведения бизнеса.
Ранее почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение.