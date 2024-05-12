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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:07

Ростов-на-Дону занял 41-е место в рейтинге городов России по качеству жизни

Эксперты заявили, что мешает повысить качество жизни в Ростове

12 мая 2024, 08:06
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону занял 41-е место в рейтинге городов России по качеству жизни

Доступность жилья стала главной проблемой качества жизни в Ростове

Ростов-на-Дону занял 41-е место в рейтинге городов России по качеству жизни, анализ проводил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Эксперты анализировали качество жизни в 50 городах страны. По данным за первый квартал 2024 года, индекс качества жизни в Ростове составил 58,7 балла. Город занял лишь 41-е место в рейтинге, уступив в том числе соседним Краснодару и Ставрополю.

Ростов сильно уступил Краснодару по качеству жилищных условий
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Основной проблемой, снижающей качество жизни, в Ростове назвали доступность жилья. Также в тройку наиболее значимых областей, требующих внимания, попали медицина и культура. Не дотягивает Ростов и по уровню жизни и условиям ведения бизнеса.

Ранее почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение.

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