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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Неисправный электрический чайник стал причиной пожара в Шахтах

Электрочайник оставил жителя Ростовской области без квартиры

12 мая 2024, 09:12
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Неисправный электрический чайник стал причиной пожара в Шахтах
Неисправный электрический чайник стал причиной пожара в Шахтах, рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.

Огонь вспыхнул в многоквартирном доме на улице Текстильной, 37 в Шахтах. Прибывшие на место спасатели вывели из задымленной квартиры на втором этаже 50-летнего мужчину. Ему оказали помощь медики. В тушении участвовали 16 спасателей и шесть единиц спецтехники.

Позже в МЧС назвали предварительную причину пожару. Возгорание спровоцировал аварийный режим работы электрочайника.

Возгорание спровоцировал аварийный режим работы электрочайника.Возгорание спровоцировал аварийный режим работы электрочайника.
Возгорание спровоцировал аварийный режим работы электрочайника.
Фото: МЧС

Пожар охватил десять квадратных метров квартиры, но на кадрах с места происшествия видно, что жилье сильно пострадало от огня.

Ранее жители Ростовской области хотели пожарить шашлык и спалили дом.

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