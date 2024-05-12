Электрочайник оставил жителя Ростовской области без квартиры

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Огонь вспыхнул в многоквартирном доме на улице Текстильной, 37 в Шахтах. Прибывшие на место спасатели вывели из задымленной квартиры на втором этаже 50-летнего мужчину. Ему оказали помощь медики. В тушении участвовали 16 спасателей и шесть единиц спецтехники.
Позже в МЧС назвали предварительную причину пожару. Возгорание спровоцировал аварийный режим работы электрочайника.
Пожар охватил десять квадратных метров квартиры, но на кадрах с места происшествия видно, что жилье сильно пострадало от огня.
Ранее жители Ростовской области хотели пожарить шашлык и спалили дом.