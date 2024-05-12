Электрочайник оставил жителя Ростовской области без квартиры

Огонь вспыхнул в многоквартирном доме на улице Текстильной, 37 в Шахтах. Прибывшие на место спасатели вывели из задымленной квартиры на втором этаже 50-летнего мужчину. Ему оказали помощь медики. В тушении участвовали 16 спасателей и шесть единиц спецтехники.