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Еще один платный участок на М-4 «Дон» запустят в июне

Еще один платный участок на М-4 «Дон» запустят в июне

12 мая 2024, 17:44
Фото: 1MI
Еще один платный участок на М-4 «Дон» запустят в июне
На 911 км М4 «Дон» в районе Глубокого в июне 2024 года запустят еще один платный участок дороги в сторону Москвы, пишет газета «ПИК», со ссылкой на «Автодор».

Открытие нового платного участка автомобильной дороги М-4 «Дон» планируется в ближайшие полтора месяца. Оплачивать проезд будут обязаны все участники дорожного движения, кроме водителей общественного транспорта и служебных автомобилей спецслужб.

«Автодор» отмечает, что жители близлежащих населенных пунктов также будут вынуждены платить за проезд или пользоваться альтернативными путями объезда. Однако стоимость проезда по платному участку пока не известна.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули.

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