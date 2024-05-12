Еще один платный участок на М-4 «Дон» запустят в июне

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:46
Открытие нового платного участка автомобильной дороги М-4 «Дон» планируется в ближайшие полтора месяца. Оплачивать проезд будут обязаны все участники дорожного движения, кроме водителей общественного транспорта и служебных автомобилей спецслужб.
«Автодор» отмечает, что жители близлежащих населенных пунктов также будут вынуждены платить за проезд или пользоваться альтернативными путями объезда. Однако стоимость проезда по платному участку пока не известна.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули.