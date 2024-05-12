Иномарка переехала семилетнюю девочку на Западном в Ростове

Накануне ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Причиной ДТП стало нарушение бокового интервала одной из машин. За жизни еще двоих участников аварии борются врачи.