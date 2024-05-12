Иномарка переехала семилетнюю девочку на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Авария произошла вечером 11 мая в районе дома № 254/1 по проспекту Стачки. 35-летний водитель Hyundai Elantra сбил семилетнюю девочку. Она переходила дорогу в неустановленном месте по ходу движения авто.
Сейчас девочка находится в больнице. Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.
Накануне ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Причиной ДТП стало нарушение бокового интервала одной из машин. За жизни еще двоих участников аварии борются врачи.
До этого таксист в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими.