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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

На Стачках в Ростове иномарка сбила школьницу

Иномарка переехала семилетнюю девочку на Западном в Ростове

12 мая 2024, 09:42
Фото: ГИБДД
На Стачках в Ростове иномарка сбила школьницу
На Стачках в Ростове иномарка сбила школьницу, сообщили в управлении ГИБДД по городу.

Авария произошла вечером 11 мая в районе дома № 254/1 по проспекту Стачки. 35-летний водитель Hyundai Elantra сбил семилетнюю девочку. Она переходила дорогу в неустановленном месте по ходу движения авто.

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Сейчас девочка находится в больнице. Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

Накануне ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Причиной ДТП стало нарушение бокового интервала одной из машин. За жизни еще двоих участников аварии борются врачи.

До этого таксист в Ростове-на-Дону устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими.

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