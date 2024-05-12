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Published Сегодня, 18:58

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Экстремально сильная магнитная буря накроет Ростов-на-Дону

Космический шторм будет бушевать в Ростовской области до середины мая

12 мая 2024, 18:58
Фото: Изображение Midjourney
Экстремально сильная магнитная буря накроет Ростов-на-Дону

Магнитная буря в Ростовской области продлится до 14 мая

Сильнейшая с начала 2000-х магнитная буря продолжается в Ростовской области. 12 мая ее сила достигла максимальных девяти баллов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В воскресенье, 12 мая магнитная буря достигла своего максимального значения. Синоптики зафиксировали силу бури на уровне G5, что соответствует экстремально сильному воздействию. Только после 18.00 возмущение геомагнитного поля уменьшилось до восьми баллов к уровню G3-G4.

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В понедельник, 13 мая, космический шторм ослабеет. Большую часть возмущение магнитосферы продержится в пределах G3. Это может сказаться на работе энергосистем, навигации и радиосвязи. Но после 18.00 мск показатели начнут приходить в норму и возмущение геомагнитного поля спадет до стандартного значения.

Отметим, что во вторник, 14 мая уровень магнитной бури не превысит начальной стадии G1. А следующая магнитная буря может накрыть регион в начале июня.

Ранее стало известно, когда в Ростовской области начнется потепление.

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