Космический шторм будет бушевать в Ростовской области до середины мая

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
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В воскресенье, 12 мая магнитная буря достигла своего максимального значения. Синоптики зафиксировали силу бури на уровне G5, что соответствует экстремально сильному воздействию. Только после 18.00 возмущение геомагнитного поля уменьшилось до восьми баллов к уровню G3-G4.
В понедельник, 13 мая, космический шторм ослабеет. Большую часть возмущение магнитосферы продержится в пределах G3. Это может сказаться на работе энергосистем, навигации и радиосвязи. Но после 18.00 мск показатели начнут приходить в норму и возмущение геомагнитного поля спадет до стандартного значения.
Отметим, что во вторник, 14 мая уровень магнитной бури не превысит начальной стадии G1. А следующая магнитная буря может накрыть регион в начале июня.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области начнется потепление.