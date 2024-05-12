Космический шторм будет бушевать в Ростовской области до середины мая

В понедельник, 13 мая, космический шторм ослабеет. Большую часть возмущение магнитосферы продержится в пределах G3. Это может сказаться на работе энергосистем, навигации и радиосвязи. Но после 18.00 мск показатели начнут приходить в норму и возмущение геомагнитного поля спадет до стандартного значения.