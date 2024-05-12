Машины всмятку: массовое ДТП из пяти авто произошло на въезде в Ростовскую область

В Госавтоинспекции Кубани сообщили, что около 15.20 мск 59-летний водитель Lada Vesta двигался со стороны села Степного, при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen Tiguan и грузовым МАЗ с прицепом.