Машины всмятку: массовое ДТП из пяти авто произошло на въезде в Ростовскую область

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
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Updated Сегодня, 18:42
Очевидцы сообщили о страшной аварии перед пунктом оплаты участка трассы М-4 «Дон». Водители засняли четыре поврежденных автомобиля и разбитый грузовик. Из-за ДТП на участке образовалась пробка длиной в 6,5 километра.
В Госавтоинспекции Кубани сообщили, что около 15.20 мск 59-летний водитель Lada Vesta двигался со стороны села Степного, при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen Tiguan и грузовым МАЗ с прицепом.
Водитель легкового автомобиля погиб.
Ранее стало известно, что на Западном в Ростове иномарка переехала школьницу семи лет.
До этого в Ростовской области в массовом ДТП с грузовиком погиб ребенок.