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Published Сегодня, 18:40

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Updated Сегодня, 18:42

Массовое ДТП из пяти машин произошло на въезде в Ростовскую область

Машины всмятку: массовое ДТП из пяти авто произошло на въезде в Ростовскую область

12 мая 2024, 18:40
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Массовое ДТП из пяти машин произошло на въезде в Ростовскую область

Массовое ДТП из пяти машин произошло на въезде в Ростовскую область

На въезде в Ростовскую область со стороны Краснодарского края и станицы Кущевской 12 мая произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и одного грузовика с прицепом. Из-за столкновения образовалась пробка более 6 километров.

Очевидцы сообщили о страшной аварии перед пунктом оплаты участка трассы М-4 «Дон». Водители засняли четыре поврежденных автомобиля и разбитый грузовик. Из-за ДТП на участке образовалась пробка длиной в 6,5 километра.

В Госавтоинспекции Кубани сообщили, что около 15.20 мск 59-летний водитель Lada Vesta двигался со стороны села Степного, при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen Tiguan и грузовым МАЗ с прицепом.

Водитель легкового автомобиля погиб.

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Массовое ДТП из пяти машин произошло на въезде в Ростовскую область
Видео: Социальные сети

Ранее стало известно, что на Западном в Ростове иномарка переехала школьницу семи лет.

До этого в Ростовской области в массовом ДТП с грузовиком погиб ребенок.

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