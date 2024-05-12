Молодого парня расстреляли возле «Вкусно и точка» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
По информации полиции, неизвестный мужчина поссорился с 20-летним парнем и начал стрелять. Всего прозвучали два выстрела.
«Пострадавший 20-летний гражданин доставлен в медицинское учреждение. Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание скрывшегося участника инцидента», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств конфликта. Очевидцы в соцсетях написали, что происшествие случилось на Буденновском проспекте у «Вкусно и точка».
Ранее стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области.