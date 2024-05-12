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Published Сегодня, 13:30

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Молодого парня расстреляли на улице в центре Ростова-на-Дону

Молодого парня расстреляли возле «Вкусно и точка» в Ростове-на-Дону

12 мая 2024, 13:30
Фото: 1MI

Молодого парня расстреляли на улице в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону неизвестный открыл огонь по молодому парню, сообщили в региональном УМВД.

По информации полиции, неизвестный мужчина поссорился с 20-летним парнем и начал стрелять. Всего прозвучали два выстрела.

«Пострадавший 20-летний гражданин доставлен в медицинское учреждение. Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание скрывшегося участника инцидента», — говорится в публикации.

Стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области
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Отмечается, что сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств конфликта. Очевидцы в соцсетях написали, что происшествие случилось на Буденновском проспекте у «Вкусно и точка».

Ранее стали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Стрельба#УМВД#Происшествия
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