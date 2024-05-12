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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Жителей Батайска ужаснуло состояние кладбища

«Мусор с человеческий рост»: жителей Батайска ужаснуло состояние кладбища

12 мая 2024, 13:14
Фото: 1MI

Жителей Батайска ужаснуло состояние кладбища

В Батайске на местном кладбище оказалось огромное количество мусора, сообщили местные жители в соцсетях.

Они приехали на Восточное кладбище и огорчились от увиденного. По их словам, здесь было очень много мусора, который никто не убрал.

«Батайчане, приехавшие сегодня по традиции почтить память своих близких на Красную горку, наткнулись на кучи мусора с человеческий рост», — заявили горожане. В комментариях пользователи оставили несколько мнений по этому поводу.

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«Так это делают все люди. Приехали убрать на могиле, собрать мусор в пакеты, и вывезти до ближайшего жбана никак?», — интересуются пользователи в комментариях.

Фото: Батайск-город

«А нормально нельзя сделать? По секторам поставить жбаны, баки с водой, опять же вывозить все это дело», — заявили местные жители.

«На новом ростовском кладбище возле каждого квартала стоят мусорные жбаны, баки с водой. Мусор вывозится. И никто не мусорит возле чужих могил», — сообщают горожане.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Соцсети#Мусор#Кладбище
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