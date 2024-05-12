Названы самые дефицитные специалисты в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Аналитики отмечают, что индекс резюме на одну вакансию дворника в регионе составляет 0,6. При этом нормальный уровень конкуренции — от четырех до восьми резюме на вакансию. Если показатель меньше четырех, то речь идёт о дефиците кадров, а если меньше двух — о серьёзном кадровом голоде.
На вакансию токаря в области индекс резюме на вакансию составил 0,7. На вакансию повара, как правило, приходится лишь одно резюме.
Остается острой и нехватка риелторов, администраторов в магазинах, автослесарей, продавцов-консультантов, кассиров и швей. Эксперты обращают внимание, что в Ростовской области значительно увеличился кадровый голод в сфере розничной торговли. На одну вакансию чаще всего приходится одно резюме. Не меняется и ситуация в сфере медицины, где остро не хватает врачей, фармацевтов и медсестер.
Напомним, за год работодатели подняли зарплаты в Ростове на 15%.