Названы самые дефицитные специалисты в Ростовской области

Аналитики отмечают, что индекс резюме на одну вакансию дворника в регионе составляет 0,6. При этом нормальный уровень конкуренции — от четырех до восьми резюме на вакансию. Если показатель меньше четырех, то речь идёт о дефиците кадров, а если меньше двух — о серьёзном кадровом голоде.