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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:36

Острая нехватка дворников, токарей и поваров зафиксирована на рынке труда в Ростовской области

Названы самые дефицитные специалисты в Ростовской области

12 мая 2024, 07:35
Фото: 1MI
Острая нехватка дворников, токарей и поваров зафиксирована на рынке труда в Ростовской области

В Ростовской области остро не хватает дворников и поваров

Острая нехватка дворников, токарей и поваров зафиксирована на рынке труда в Ростовской области, сообщили аналитики hh.ru.

Аналитики отмечают, что индекс резюме на одну вакансию дворника в регионе составляет 0,6. При этом нормальный уровень конкуренции — от четырех до восьми резюме на вакансию. Если показатель меньше четырех, то речь идёт о дефиците кадров, а если меньше двух — о серьёзном кадровом голоде.

На вакансию токаря в области индекс резюме на вакансию составил 0,7. На вакансию повара, как правило, приходится лишь одно резюме.

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Остается острой и нехватка риелторов, администраторов в магазинах, автослесарей, продавцов-консультантов, кассиров и швей. Эксперты обращают внимание, что в Ростовской области значительно увеличился кадровый голод в сфере розничной торговли. На одну вакансию чаще всего приходится одно резюме. Не меняется и ситуация в сфере медицины, где остро не хватает врачей, фармацевтов и медсестер.

Напомним, за год работодатели подняли зарплаты в Ростове на 15%.

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