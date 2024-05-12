НПЗ в Волгоградской области вспыхнул после атаки украинских дронов

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Атака произошла в ночь на 12 мая. БПЛА упал на территории НПЗ в Волгограде и сдетонировал, после чего начался пожар. Зарево огня было видно из разных точек города.
Возгорание сумели оперативно ликвидировать. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Ситуацию держит на контроле губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Напомним, вечером 11 мая жители Ростова и Таганрога сообщили о воющих сиренах экстренного оповещения. Они предположили, что в регионе работает ПВО. В Минобороны и правительстве Ростовской области эту информацию не подтверждали.