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НПЗ в Волгоградской области вспыхнул после атаки украинских дронов

НПЗ в Волгоградской области вспыхнул после атаки украинских дронов

12 мая 2024, 06:42
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
НПЗ в Волгоградской области вспыхнул после атаки украинских дронов
В Волгограде пожар произошел на территории местного нефтеперерабатывающего завода, пишут «Новые известия».

Атака произошла в ночь на 12 мая. БПЛА упал на территории НПЗ в Волгограде и сдетонировал, после чего начался пожар. Зарево огня было видно из разных точек города.

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Возгорание сумели оперативно ликвидировать. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Ситуацию держит на контроле губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, вечером 11 мая жители Ростова и Таганрога сообщили о воющих сиренах экстренного оповещения. Они предположили, что в регионе работает ПВО. В Минобороны и правительстве Ростовской области эту информацию не подтверждали.

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