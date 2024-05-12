Почти на месяц отключат горячую воду в пяти районах Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Речь идет о следующих районах — Ленинский, Кировский, Октябрьский, Советский, Железнодорожный район. А причиной является гидравлическая опрессовка теплосетей.
Горячей воды не будет с 00.00 13 мая до 00.00 6 июня. Это коснется улиц Малиновского, С. Разина, Пушкинская, Тамбовская, С. Разина, 3-я Кольцевая, Литвинова, Курская, Воронежская, Локомотивная.
Кроме того, ограничения введут на улицах 2-я Володарского, Павленко, Серафимовича, Стачки, Футбольная, Мадояна, Машиностроительный, Заводская, Текучева.
Кроме того, воды не будет на улицах и в переулках Буденновский, Пескова, Профсоюзная, Журавлева, Каширская, Маркова, Доватора, Сиверса.
Ранее сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды.