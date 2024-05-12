Почти на месяц отключат горячую воду в пяти районах Ростова-на-Дону

Горячей воды не будет с 00.00 13 мая до 00.00 6 июня. Это коснется улиц Малиновского, С. Разина, Пушкинская, Тамбовская, С. Разина, 3-я Кольцевая, Литвинова, Курская, Воронежская, Локомотивная.