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Почти на месяц отключат горячую воду в пяти районах Ростова-на-Дону

Почти на месяц отключат горячую воду в пяти районах Ростова-на-Дону

12 мая 2024, 12:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в пяти районах пройдут отключения горячей воды, сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.

Речь идет о следующих районах — Ленинский, Кировский, Октябрьский, Советский, Железнодорожный район. А причиной является гидравлическая опрессовка теплосетей.

Горячей воды не будет с 00.00 13 мая до 00.00 6 июня. Это коснется улиц Малиновского, С. Разина, Пушкинская, Тамбовская, С. Разина, 3-я Кольцевая, Литвинова, Курская, Воронежская, Локомотивная.

Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды
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Кроме того, ограничения введут на улицах 2-я Володарского, Павленко, Серафимовича, Стачки, Футбольная, Мадояна, Машиностроительный, Заводская, Текучева.

Кроме того, воды не будет на улицах и в переулках Буденновский, Пескова, Профсоюзная, Журавлева, Каширская, Маркова, Доватора, Сиверса.

Ранее сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Отключение горячей воды#МинЖКХ#Гидравлическая опрессовка
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