Жители Ростова массово скупают квартиры в новоскребах

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Ростов занял четвертое место среди городов РФ по числу продаваемых квартир в небоскребах выше 26 этажей. В столице региона доля таких объявлений о продаже составляет 23%. Больше квартир в небоскребах продают только в Москве, Уфе и Екатеринбурге.
Средняя этажность возводимых в Ростове домов составляет 22,5 этажа. Этот показатель выше только в столице. Там строят дома со средней этажностью в 24,1 этажа.
Аналитики объясняют тенденцию строительства небоскребов недостатком удобных участков для застройщиков в крупных городах. Они отмечают, что квартиры в таком жилье могут стоить дешевле из-за сравнительно низких затрат на их возведение. Для застройщика вложиться в строительство дополнительных этажей дешевле, чем осваивать новые территории. С другой стороны, в городах формируются целые районы с плотной застройкой, где на всех жителей не хватает парковочных мест и социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что инвестировать в квартиры в Таганроге оказалось выгоднее, чем в Москве.