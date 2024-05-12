Жители Ростова массово скупают квартиры в новоскребах

Аналитики объясняют тенденцию строительства небоскребов недостатком удобных участков для застройщиков в крупных городах. Они отмечают, что квартиры в таком жилье могут стоить дешевле из-за сравнительно низких затрат на их возведение. Для застройщика вложиться в строительство дополнительных этажей дешевле, чем осваивать новые территории. С другой стороны, в городах формируются целые районы с плотной застройкой, где на всех жителей не хватает парковочных мест и социальной инфраструктуры.