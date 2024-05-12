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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Средняя этажность домов в Ростове составляет 22,5 этажа

Жители Ростова массово скупают квартиры в новоскребах

12 мая 2024, 06:07
Фото: rostovgazeta.ru
Средняя этажность домов в Ростове составляет 22,5 этажа

Ростов стал лидером в стране по доле строящихся небоскребов

Средняя этажность домов в Ростове составляет 22,5 этажа, сообщает «ЦИАН. Аналитика».

Ростов занял четвертое место среди городов РФ по числу продаваемых квартир в небоскребах выше 26 этажей. В столице региона доля таких объявлений о продаже составляет 23%. Больше квартир в небоскребах продают только в Москве, Уфе и Екатеринбурге.

Средняя этажность возводимых в Ростове домов составляет 22,5 этажа. Этот показатель выше только в столице. Там строят дома со средней этажностью в 24,1 этажа.

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Аналитики объясняют тенденцию строительства небоскребов недостатком удобных участков для застройщиков в крупных городах. Они отмечают, что квартиры в таком жилье могут стоить дешевле из-за сравнительно низких затрат на их возведение. Для застройщика вложиться в строительство дополнительных этажей дешевле, чем осваивать новые территории. С другой стороны, в городах формируются целые районы с плотной застройкой, где на всех жителей не хватает парковочных мест и социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что инвестировать в квартиры в Таганроге оказалось выгоднее, чем в Москве.

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