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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Ростовчанин выловил огромного амура на клубнику

Ростовчанин выловил огромного амура на клубнику

12 мая 2024, 13:41
Фото: Артем Савенко — ВК
Житель Ростовской области съездил на рыбалку и поймал крупную рыбу, рассказал он в соцсетях.

По его словам, в этот раз он взял с собой приманку с ароматом клубники. Речь идет о бойлах — это небольшая приманка, которая изготовлена из теста и разных ароматных составляющих путем варки.

Рыбак приехал на платное озеро и смог выловить большого амура, которого в итоге отпустил. Но перед этим сделал с ним фотографию и разместил в Интернете.

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Добавим, что вес пойманной рыбы составил семь килограммов. Пользователи в комментариях похвалили мужчину за улов.

«Отличный амур», — заявили рыбаки.

«Не имеет значения, какая там наживка. Просто есть рыба и она голодная», — сообщили ростовчане.

Ранее ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Рыбалка#Ростов#Клубника#Амур
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