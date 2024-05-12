Ростовчанин выловил огромного амура на клубнику

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По его словам, в этот раз он взял с собой приманку с ароматом клубники. Речь идет о бойлах — это небольшая приманка, которая изготовлена из теста и разных ароматных составляющих путем варки.
Рыбак приехал на платное озеро и смог выловить большого амура, которого в итоге отпустил. Но перед этим сделал с ним фотографию и разместил в Интернете.
Добавим, что вес пойманной рыбы составил семь килограммов. Пользователи в комментариях похвалили мужчину за улов.
«Отличный амур», — заявили рыбаки.
«Не имеет значения, какая там наживка. Просто есть рыба и она голодная», — сообщили ростовчане.
Ранее ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области.