Сергей Шойгу покинет пост министра обороны РФ

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совбеза РФ. Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что начальник Генштаба Валерий Герасимов продолжит свою деятельность.
Замену Шойгу на гражданского чиновника в Кремле объяснили необходимостью внедрения инноваций. Важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента.
Андрей Белоусов в последние годы работал главой Минэконоразвития, советником президента, первым вице-премьером. С 2022 года Белоусов попал под международные санкции Евросоюза, США и ряда других государств.
Ранее Путин подписал указ о целях развития России до 2030 года.