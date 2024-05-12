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Сергей Шойгу покинет пост министра обороны РФ

Сергей Шойгу покинет пост министра обороны РФ

12 мая 2024, 19:18
Фото: Сайт Кремля
Сергей Шойгу покинет пост министра обороны РФ
Глава государства Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России, сообщает телеграм-канал Совета Федерации.

Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совбеза РФ. Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что начальник Генштаба Валерий Герасимов продолжит свою деятельность.

Замену Шойгу на гражданского чиновника в Кремле объяснили необходимостью внедрения инноваций. Важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента.

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Андрей Белоусов в последние годы работал главой Минэконоразвития, советником президента, первым вице-премьером. С 2022 года Белоусов попал под международные санкции Евросоюза, США и ряда других государств.

Ранее Путин подписал указ о целях развития России до 2030 года.

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