Синоптики рассказали, когда закончатся заморозки в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Местных жителей предупредили о предстоящих морозах в ночное время.
Согласно прогнозу, с 12 по 14 мая температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Также ожидается усиление ветра до 12-14 метров в секунду.
В течение дня температура воздуха поднимется до +18 градусов, местами даже до +22 градусов. Добавим, что с 15 числа заморозки должны прекратиться. В этот день воздух прогреется до +17 градусов, а порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Ночью в среду и четверг, 15 и 16 мая, прогнозируют дожди, а температура опустится до +9 градусов. К субботе в регионе потеплеет до +21 градуса.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.