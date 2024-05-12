rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Заморозки в Ростовской области должны закончиться с 15 мая

Синоптики рассказали, когда закончатся заморозки в Ростовской области

12 мая 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney

Заморозки в Ростовской области должны закончиться с 15 мая

В Ростовской области заморозки будут сохраняться до середины месяца, сообщили синоптики.

Местных жителей предупредили о предстоящих морозах в ночное время.

Согласно прогнозу, с 12 по 14 мая температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Также ожидается усиление ветра до 12-14 метров в секунду.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

В течение дня температура воздуха поднимется до +18 градусов, местами даже до +22 градусов. Добавим, что с 15 числа заморозки должны прекратиться. В этот день воздух прогреется до +17 градусов, а порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

Ночью в среду и четверг, 15 и 16 мая, прогнозируют дожди, а температура опустится до +9 градусов. К субботе в регионе потеплеет до +21 градуса.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз#Температура#Синоптики#Заморозки
Подпишитесь
Эксперты заявили, что мешает повысить качество жизни в Ростове
Сегодня, 08:06
Что известно о частичном обрушении многоэтажки в Белгороде после атаки ВСУ
Сегодня, 10:09
Иномарка переехала семилетнюю девочку на Западном в Ростове
Сегодня, 09:42
Электрочайник оставил жителя Ростовской области без квартиры
Сегодня, 09:12
Названы самые дефицитные специалисты в Ростовской области
Сегодня, 07:35
"