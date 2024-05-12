Стало известно, где торгуют самым дешевым мясом в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
По данным на 2 мая, средняя цена за килограмм говядины по области составляет 544,51 рубля. Самое дорогое мясо в Таганроге. Здесь кусок говядины обойдется примерно в 580,76 рубля. В Ростове-на-дону цена ниже — 545,94 рубля за килограмм. В Сальске килограмм говядины выйдет в 533,36 рубля, а в Миллерово в 520,88 рубля. Самые низкие цены на мясо в Волгодонске — 513,33 рубля и Шахтах — 512,83 рубля.
Ситуация с ценами на свинину немного другая. Лучше всего ее брать в Ростов-на-Дону и Сальске. Здесь килограмм мяса выйдет в 344,51 рубля и 345,37 рубля соответственно. Чуть дороже свинина в Волгодонске — 366,77 рубля и в Миллерово — 367,92 рубля. Почти одинаковые цены на свинину в Шахтах — 377,74 рубля и в Таганроге — 377,90 рубля за килограмм.
Самая дорогая курица в Таганроге — 206,77 рубля за килограмм, а самая дешевая в Миллерово — 186,59 рубля. В Шахтах курицу можно купить за 192,50 рубля, в Ростове-на-Дону за 195,84 рубля, а в Сальске за 203,25 рубля.
А вот цены на баранину отличаются сильнее. Так, самая дешевая баранина продается в Миллерово — 560,70 рубля за килограмм, в то время как самая дорогая в Таганроге обойдется в 733,26 рубля. В Волгодонске это мясо можно приобрести за 640,33 рубля, в Шахтах за 691,16 рубля, а в Ростове-на-Дону баранина обойдется в 708,95 рубля.
Ранее стало известно, что на левом берегу Ростова продают базу отдыха за 60 млн рублей.