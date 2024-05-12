Стало известно, где торгуют самым дешевым мясом в Ростовской области

Ситуация с ценами на свинину немного другая. Лучше всего ее брать в Ростов-на-Дону и Сальске. Здесь килограмм мяса выйдет в 344,51 рубля и 345,37 рубля соответственно. Чуть дороже свинина в Волгодонске — 366,77 рубля и в Миллерово — 367,92 рубля. Почти одинаковые цены на свинину в Шахтах — 377,74 рубля и в Таганроге — 377,90 рубля за килограмм.