Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В начале следующей недели ожидается облачная погода, а температура составит около +18 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
В среду, 15 мая, термометры покажут +17 градусов, такая же погода ожидается и в четверг. А после этого прогнозируют потепление.
В пятницу, 17 числа, воздух прогреется до +20 градусов, а в субботу температура поднимется до +21 градуса. Осадков не ожидается, но будет облачно.
В ночь на среду и четверг синоптики обещают дожди. В это время должно похолодать до +9 градусов.
Ранее эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках.