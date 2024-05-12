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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Потепление в Ростовской области начнется с 17 мая

Стало известно, когда начнется потепление в Ростовской области

12 мая 2024, 11:36

Потепление в Ростовской области начнется с 17 мая

В Ростовской области с пятницы, 17 мая, температура воздуха начнется увеличиваться, сообщили в Гидрометцентре.

В начале следующей недели ожидается облачная погода, а температура составит около +18 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

В среду, 15 мая, термометры покажут +17 градусов, такая же погода ожидается и в четверг. А после этого прогнозируют потепление.

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В пятницу, 17 числа, воздух прогреется до +20 градусов, а в субботу температура поднимется до +21 градуса. Осадков не ожидается, но будет облачно.

В ночь на среду и четверг синоптики обещают дожди. В это время должно похолодать до +9 градусов.

Ранее эколог рассказал, какие территории Ростовской области может затопить при паводках.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Гидрометцентр#Температура#Потепление
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