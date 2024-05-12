В Ростовской области подожгли кладбище

На видео, которое появилось в Сети, запечатлено дымящееся кладбище. Обугленная земля, поваленные деревья и могилы, заваленные пеплом — это все, что осталось от нескольких десятков захоронений. Местные жители считают, что кто-то хотел убрать мусор, но огонь перекинулся на сухую растительность.