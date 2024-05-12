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В Ростовской области подожгли кладбище

В Ростовской области подожгли кладбище

12 мая 2024, 14:38
Фото: 1MI
В Ростовской области подожгли кладбище
На центральном кладбище города Шахты неизвестные устроили пожар, в результате чего сгорели кресты и могилы. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Это Ростов».

На видео, которое появилось в Сети, запечатлено дымящееся кладбище. Обугленная земля, поваленные деревья и могилы, заваленные пеплом — это все, что осталось от нескольких десятков захоронений. Местные жители считают, что кто-то хотел убрать мусор, но огонь перекинулся на сухую растительность.

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При этом, по словам автора публикации, возгорание произошло в 100 метрах от здания администрации кладбища и въезда в него.

«Руководство кладбища пусть и восстанавливает поврежденные надгробья», — возмущается подписчик в комментариях. «Выглядит жутко», «В Батайске мусор также убрали», — написали люди в комментариях.

Отметим, что на данный момент информация о возгорании от ГУ МЧС по Ростовской области не поступала.

Ранее стали известно, что неисправный электрический чайник стал причиной пожара в Шахтах.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#Шахты#Кладбище#Поврежденные могилы#Происшествия
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