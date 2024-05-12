В Ростовской области подожгли кладбище

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
На видео, которое появилось в Сети, запечатлено дымящееся кладбище. Обугленная земля, поваленные деревья и могилы, заваленные пеплом — это все, что осталось от нескольких десятков захоронений. Местные жители считают, что кто-то хотел убрать мусор, но огонь перекинулся на сухую растительность.
При этом, по словам автора публикации, возгорание произошло в 100 метрах от здания администрации кладбища и въезда в него.
«Руководство кладбища пусть и восстанавливает поврежденные надгробья», — возмущается подписчик в комментариях. «Выглядит жутко», «В Батайске мусор также убрали», — написали люди в комментариях.
Отметим, что на данный момент информация о возгорании от ГУ МЧС по Ростовской области не поступала.
Ранее стали известно, что неисправный электрический чайник стал причиной пожара в Шахтах.