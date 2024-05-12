Заморозки до -3 градусов накроют Ростовскую область на Радоницу

Радоница выпадает в этом году на вторник, 14 мая. В этот день ночью и утром местами в Ростовской области заморозки составят до -3 градусов. Днем потеплеет лишь до +16 градусов. Синоптики прогнозируют дожди. Порывы ветра могут достигнуть десяти метров в секунду.