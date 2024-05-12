Заморозки до -3 градусов накроют Ростовскую область на Радоницу

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Радоница выпадает в этом году на вторник, 14 мая. В этот день ночью и утром местами в Ростовской области заморозки составят до -3 градусов. Днем потеплеет лишь до +16 градусов. Синоптики прогнозируют дожди. Порывы ветра могут достигнуть десяти метров в секунду.
Осадки придут в регион и 15 мая. Затем, до конца недели, дождей не прогнозируется, но небо останется облачным. Максимальная температура воздуха днем составит +22 градуса, а ночью — +9 градусов.
Ранее сообщалось, что опасный уровень УФ-излучения угрожает жителям Ростова-на-Дону.