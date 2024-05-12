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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Похолодание прогнозируется в регионе на следующей неделе

Заморозки до -3 градусов накроют Ростовскую область на Радоницу

12 мая 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
Похолодание прогнозируется в регионе на следующей неделе
Похолодание прогнозируется в регионе на следующей неделе, предупредили в управлении МЧС по Ростовской области.

Радоница выпадает в этом году на вторник, 14 мая. В этот день ночью и утром местами в Ростовской области заморозки составят до -3 градусов. Днем потеплеет лишь до +16 градусов. Синоптики прогнозируют дожди. Порывы ветра могут достигнуть десяти метров в секунду.

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Осадки придут в регион и 15 мая. Затем, до конца недели, дождей не прогнозируется, но небо останется облачным. Максимальная температура воздуха днем составит +22 градуса, а ночью — +9 градусов.

Ранее сообщалось, что опасный уровень УФ-излучения угрожает жителям Ростова-на-Дону.

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