Знаток Есенина и организатор медицины на Дону — ростовчанин Виктор Пахарин

Признаюсь, я уже знал, что доктор Пахарин увлекается творчеством Есенина и даже написал книгу о поэте. Прошу заметить, что я был молод. Почему я делаю акцент на этом? Да потому, что сейчас вряд ли позволил бы себе такое. А тогда не задумываясь зашел в кабинет первого замминистра здравоохранения Ростовской области и подарил ему свои книги.