Знаток Есенина и организатор медицины на Дону — ростовчанин Виктор Пахарин

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Но только представьте, каково было мое удивление, когда в девяностые годы минувшего столетия узнал, что одним из лучших знатоков биографии и творчества Сергея Есенина является крупный руководитель здравоохранения Ростовской области, известный врач Виктор Иванович Пахарин.
С Виктором Ивановичем я познакомился удивительным образом. Он тогда работал первым замминистра здравоохранения Ростовской области. Я был в министерстве по своим личным делам и решил зайти к Виктору Ивановичу в кабинет и подарить ему свои книги.
Признаюсь, я уже знал, что доктор Пахарин увлекается творчеством Есенина и даже написал книгу о поэте. Прошу заметить, что я был молод. Почему я делаю акцент на этом? Да потому, что сейчас вряд ли позволил бы себе такое. А тогда не задумываясь зашел в кабинет первого замминистра здравоохранения Ростовской области и подарил ему свои книги.
Помню, что в тот год у меня вышло в свет несколько сборников рассказов. Виктор Иванович Пахарин встретил меня приветливо. Он сказал, что следит за моим творчеством по публикациям в «Вечернем Ростове». И в это, наверное, сложно поверить, но Виктор Иванович предложил мне дружить с ним и общаться.
Признаюсь, я искренне благодарен судьбе за ту случайную встречу с Виктором Ивановичем Пахариным. Сколько интересных фактов из жизни Есенина я узнал, общаясь с ним!
Вообще, он был личностью разносторонне развитой с очень интересной и насыщенной разными событиями биографией.
Пахарину довелось работать главным врачом Константиновской районной больницы, руководить медсанчастью города Шахты, заведовать Таганрогским и Сочинским городскими отделами здравоохранения.
С 1978 по 1985 годы Пахарин возглавлял Ростовский облздравотдел. Работал главным экспертом ВТЭК, первым замминистра здравоохранения Ростовской области. А в 1995 году стал президентом Ассоциации донских врачей. Виктор Иванович был также автором множества научных публикаций, являлся заслуженным врачом Российской Федерации.
И при такой занятости Пахарин более полувека собирал все, что связано с Сергеем Есениным. Это сегодня поэт любим и не гоним. А вот при Сталине Есенина не публиковали. Школьники пятидесятых годов не изучали его творчества, не читали его книг. Стихи Есенина считались чуждыми советской идеологии.
И вот, как рассказывал доктор Пахарин, в 1955 году отец подарил ему книгу стихов Есенина. Но попросил, чтобы он о ней никому не рассказывал. Папа Виктора Ивановича был свидетелем сталинских репрессий. Поэтому хорошо знал, к чему может привести чтение книги неугодного власти поэта.
По воспоминаниям Виктора Ивановича, он несколько лет был единственным обладателем томика Есенина не только в средней школе, но и во всей станице Егорлыкской, где тогда учился. Вот именно в те годы Виктор Иванович и увлекся творчеством Есенина.
Насколько мне известно, в библиотеке Пахарина было более трехсот томов стихов поэта, а также книг о его жизни и творчестве! А журнальных статей и газетных вырезок по этой теме он собрал несколько тысяч!
Более того, сам Виктор Иванович Пахарин написал несколько книг и множество статей о жизни и творчестве Есенина, в том числе и о пребывании поэта на Дону.
Доктор Пахарин собрал сотни сувениров, посвященных Есенину. Кроме редких книг у Виктора Ивановича имелись и пластинки с записью голоса Есенина, читающего свои стихи, копия старого фильма о нем.
Виктор Иванович Пахарин даже провел собственное медицинское расследование, стараясь выяснить: действительно ли смерть Есенина − самоубийство? А может быть, Есенина все-таки убили? Наверное, я разочарую поклонников творчества Есенина, но Виктор Иванович пришел к однозначному выводу: это было самоубийство. Ранимая душа поэта не вынесла жизненных передряг. К сожалению, в истории литературы есть немало похожих примеров.
Считаю, что Виктор Иванович Пахарин был романтиком по духу, творчески одаренным человеком. И при этом он являлся крупным руководителем здравоохранения. Необычное сочетание, на мой взгляд. Не правда ли?
Помню, как-то в разговоре со мной он сказал: «Это неправда, когда говорят, что вернись молодость и прежние годы − прожил бы жизнь, ничего не меняя. Я бы жил иначе. Учел бы советы родителей, близких. Не повторял бы ошибок, которые видел у других».
Полностью согласен с Виктором Ивановичем. Если бы мне довелось жить несколько жизней, то они были бы все разные. В одной я был бы доктором, в другой − историком, а в третьей − журналистом. Но жизнь у нас одна и неповторимая. Поэтому и хочется успеть многое.
В этой связи мне вспоминаются еще слова доктора Пахарина, сказанные им в одном интервью:
«Счастье − понятие мгновенное, постоянно счастливым быть невозможно. Чем дольше живешь, тем лучше понимаешь, насколько несовершенен человек, насколько несправедлив окружающий нас мир. И вместе с тем мир прекрасен, а жизнь − это великое благо и великое чудо, дарованное нам. Самое большое счастье − жить так, как хочется тебе, а не как кому-то нужно. Человек должен быть самодостаточен».
Чем дольше я живу, тем больше понимаю, насколько был прав Виктор Иванович.
Еще хочу сказать, что роль личности не только в истории огромна, она значима в любом деле. Уверен, что люди хотят лечиться у хорошего врача, учиться у достойного учителя, ходить в кафе, где работает отличный повар.
То есть мы все ценим ту или иную больницу, школу и учреждение только по тем людям, которые там работают.
Виктор Иванович Пахарин в любом деле достигал больших высот и был уважаем. Но самое главное − он был не только самодостаточным человеком, но и многогранно талантливым, оставившим после себя яркий след в медицине, науке и литературе.
Георгий Багдыков