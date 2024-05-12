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Updated Сегодня, 14:14

Знаток творчества Есенина и организатор медицины на Дону Виктор Пахарин

Знаток Есенина и организатор медицины на Дону — ростовчанин Виктор Пахарин

12 мая 2024, 14:12
Фото: С. Чижов/cc0/wikimedia.org
Знаток творчества Есенина и организатор медицины на Дону Виктор Пахарин

Ростовский врач Виктор Пахарин провел собственное расследование гибели Есенина

Наверное, у каждого человека есть свой любимый поэт. Например, мне нравится творчество разных поэтов. Среди тех, кто мне дорог, несомненно, назову Есенина.

Но только представьте, каково было мое удивление, когда в девяностые годы минувшего столетия узнал, что одним из лучших знатоков биографии и творчества Сергея Есенина является крупный руководитель здравоохранения Ростовской области, известный врач Виктор Иванович Пахарин.

С Виктором Ивановичем я познакомился удивительным образом. Он тогда работал первым замминистра здравоохранения Ростовской области. Я был в министерстве по своим личным делам и решил зайти к Виктору Ивановичу в кабинет и подарить ему свои книги.

Признаюсь, я уже знал, что доктор Пахарин увлекается творчеством Есенина и даже написал книгу о поэте. Прошу заметить, что я был молод. Почему я делаю акцент на этом? Да потому, что сейчас вряд ли позволил бы себе такое. А тогда не задумываясь зашел в кабинет первого замминистра здравоохранения Ростовской области и подарил ему свои книги.

Помню, что в тот год у меня вышло в свет несколько сборников рассказов. Виктор Иванович Пахарин встретил меня приветливо. Он сказал, что следит за моим творчеством по публикациям в «Вечернем Ростове». И в это, наверное, сложно поверить, но Виктор Иванович предложил мне дружить с ним и общаться.

Признаюсь, я искренне благодарен судьбе за ту случайную встречу с Виктором Ивановичем Пахариным. Сколько интересных фактов из жизни Есенина я узнал, общаясь с ним!

Сколько интересных фактов из жизни Есенина я узнал, общаясь с ним!Сколько интересных фактов из жизни Есенина я узнал, общаясь с ним!
Сколько интересных фактов из жизни Есенина я узнал, общаясь с ним!Сколько интересных фактов из жизни Есенина я узнал, общаясь с ним!
Сколько интересных фактов из жизни Есенина я узнал, общаясь с ним!
Фото: azovlib.ru

Вообще, он был личностью разносторонне развитой с очень интересной и насыщенной разными событиями биографией.

Пахарину довелось работать главным врачом Константиновской районной больницы, руководить медсанчастью города Шахты, заведовать Таганрогским и Сочинским городскими отделами здравоохранения.

С 1978 по 1985 годы Пахарин возглавлял Ростовский облздравотдел. Работал главным экспертом ВТЭК, первым замминистра здравоохранения Ростовской области. А в 1995 году стал президентом Ассоциации донских врачей. Виктор Иванович был также автором множества научных публикаций, являлся заслуженным врачом Российской Федерации.

И при такой занятости Пахарин более полувека собирал все, что связано с Сергеем Есениным. Это сегодня поэт любим и не гоним. А вот при Сталине Есенина не публиковали. Школьники пятидесятых годов не изучали его творчества, не читали его книг. Стихи Есенина считались чуждыми советской идеологии.

И вот, как рассказывал доктор Пахарин, в 1955 году отец подарил ему книгу стихов Есенина. Но попросил, чтобы он о ней никому не рассказывал. Папа Виктора Ивановича был свидетелем сталинских репрессий. Поэтому хорошо знал, к чему может привести чтение книги неугодного власти поэта.

Школьники пятидесятых годов не изучали его творчества, не читали его книг. Стихи Есенина считались чуждыми советской идеологии.Школьники пятидесятых годов не изучали его творчества, не читали его книг. Стихи Есенина считались чуждыми советской идеологии.
Школьники пятидесятых годов не изучали его творчества, не читали его книг. Стихи Есенина считались чуждыми советской идеологии.
Фото: Pastvu.com

По воспоминаниям Виктора Ивановича, он несколько лет был единственным обладателем томика Есенина не только в средней школе, но и во всей станице Егорлыкской, где тогда учился. Вот именно в те годы Виктор Иванович и увлекся творчеством Есенина.

Насколько мне известно, в библиотеке Пахарина было более трехсот томов стихов поэта, а также книг о его жизни и творчестве! А журнальных статей и газетных вырезок по этой теме он собрал несколько тысяч!

Более того, сам Виктор Иванович Пахарин написал несколько книг и множество статей о жизни и творчестве Есенина, в том числе и о пребывании поэта на Дону.

Доктор Пахарин собрал сотни сувениров, посвященных Есенину. Кроме редких книг у Виктора Ивановича имелись и пластинки с записью голоса Есенина, читающего свои стихи, копия старого фильма о нем.

Виктор Иванович Пахарин даже провел собственное медицинское расследование, стараясь выяснить: действительно ли смерть Есенина − самоубийство? А может быть, Есенина все-таки убили? Наверное, я разочарую поклонников творчества Есенина, но Виктор Иванович пришел к однозначному выводу: это было самоубийство. Ранимая душа поэта не вынесла жизненных передряг. К сожалению, в истории литературы есть немало похожих примеров.

Виктор Пахарин, крайний слева, на торжественном собрании, посвященном 120-летию со дня рождения С. Есенина, у памятной доски великому русскому поэту в БИЦ им. Ак. Д. С. Лихачева.Виктор Пахарин, крайний слева, на торжественном собрании, посвященном 120-летию со дня рождения С. Есенина, у памятной доски великому русскому поэту в БИЦ им. Ак. Д. С. Лихачева.
Виктор Пахарин, крайний слева, на торжественном собрании, посвященном 120-летию со дня рождения С. Есенина, у памятной доски великому русскому поэту в БИЦ им. Ак. Д. С. Лихачева.
Фото: donlib.ru

Считаю, что Виктор Иванович Пахарин был романтиком по духу, творчески одаренным человеком. И при этом он являлся крупным руководителем здравоохранения. Необычное сочетание, на мой взгляд. Не правда ли?

Помню, как-то в разговоре со мной он сказал: «Это неправда, когда говорят, что вернись молодость и прежние годы − прожил бы жизнь, ничего не меняя. Я бы жил иначе. Учел бы советы родителей, близких. Не повторял бы ошибок, которые видел у других».

Полностью согласен с Виктором Ивановичем. Если бы мне довелось жить несколько жизней, то они были бы все разные. В одной я был бы доктором, в другой − историком, а в третьей − журналистом. Но жизнь у нас одна и неповторимая. Поэтому и хочется успеть многое.

В этой связи мне вспоминаются еще слова доктора Пахарина, сказанные им в одном интервью:

«Счастье − понятие мгновенное, постоянно счастливым быть невозможно. Чем дольше живешь, тем лучше понимаешь, насколько несовершенен человек, насколько несправедлив окружающий нас мир. И вместе с тем мир прекрасен, а жизнь − это великое благо и великое чудо, дарованное нам. Самое большое счастье − жить так, как хочется тебе, а не как кому-то нужно. Человек должен быть самодостаточен».

Чем дольше я живу, тем больше понимаю, насколько был прав Виктор Иванович.

Еще хочу сказать, что роль личности не только в истории огромна, она значима в любом деле. Уверен, что люди хотят лечиться у хорошего врача, учиться у достойного учителя, ходить в кафе, где работает отличный повар.

То есть мы все ценим ту или иную больницу, школу и учреждение только по тем людям, которые там работают.

Виктор Иванович Пахарин в любом деле достигал больших высот и был уважаем. Но самое главное − он был не только самодостаточным человеком, но и многогранно талантливым, оставившим после себя яркий след в медицине, науке и литературе.

Георгий Багдыков

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