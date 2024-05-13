rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Архитектурная эстетика. Что посмотреть в Ростове-на-Дону

Архитектурная эстетика. Что посмотреть в Ростове-на-Дону

13 мая 2024, 09:43
Фото: 1MI
Архитектурная эстетика. Что посмотреть в Ростове-на-Дону
Где погулять в Ростове-на-Дону, если попутным ветром вас занесло в этот южный город? Если любите интеллектуальные походы с погружением в местную историю, интересуетесь шедеврами каменного зодчества, то вам подойдет маршрут «Архитектурная мастерская».

По возможности, возьмите с собой попутчиков: вам точно будет, что обсудить.

Маршрут стартует у памятника в честь основания Темерницкой таможни, с которой началась история города. Ее заложили по указу Елизаветы Петровны. Если ее отец прорубил «окно в Европу», то дочь основала первый в России пункт торговли с портами Черного, Азовского и Средиземного морей. Здесь вас поприветствует скульптура офицера Таможенного пункта.

Памятник в честь основания Темерницкой таможниПамятник в честь основания Темерницкой таможни
Памятник в честь основания Темерницкой таможниПамятник в честь основания Темерницкой таможни
Памятник в честь основания Темерницкой таможни
Фото: 1MI

Сделав фото на память, по Халтуринскому переулку двигаемся к архитектурной мастерской Гулиянца, это автор более десятка зданий на Юге России. А затем, по Доломановскому переулку — самой старой улице города — выруливаем к доходному дому Степаненко.

Фото: 1MI

В 19-м веке он полностью предназначался для сдачи в аренду жилья. Судя по протяженности здания, услуга и два века назад была популярна. Отсюда поворачиваем на улицу Горького и идем (бежим) в сторону Ростовского цирка. Здание, построенное в середине 20 века, настолько роскошно, что больше походит на театр. Как-нибудь загляните внутрь, там проходят красочные шоу с уникальными трюками.

Следующий пункт этого культурно-исторического маршрута — Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он поразительно напоминает Храм Христа Спасителя в Москве. Неудивительно, он был построен в середине 19 века по типовому проекту архитектора Константина Тона, отсюда и сходство. Сделав круг, уставшие и довольные, возвращаемся в исходную точку.

Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой БогородицыРостовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 4,6 км
  • Время: 50 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто любит изучать историю и совмещать приятное с полезным
#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Туризм#Достопримечательности#Достопримечательности Ростова
Подпишитесь
«Даже стен не осталось»: жилой дом взорвался в Каменске-Шахтинском
Сегодня, 08:58
Ростовский депутат Госдумы Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны
Сегодня, 08:21
Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен
Сегодня, 06:58
Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью
Сегодня, 07:39
Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области
Сегодня, 08:13
В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области
Сегодня, 08:52
"