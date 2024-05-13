Архитектурная эстетика. Что посмотреть в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По возможности, возьмите с собой попутчиков: вам точно будет, что обсудить.
Маршрут стартует у памятника в честь основания Темерницкой таможни, с которой началась история города. Ее заложили по указу Елизаветы Петровны. Если ее отец прорубил «окно в Европу», то дочь основала первый в России пункт торговли с портами Черного, Азовского и Средиземного морей. Здесь вас поприветствует скульптура офицера Таможенного пункта.
Сделав фото на память, по Халтуринскому переулку двигаемся к архитектурной мастерской Гулиянца, это автор более десятка зданий на Юге России. А затем, по Доломановскому переулку — самой старой улице города — выруливаем к доходному дому Степаненко.
В 19-м веке он полностью предназначался для сдачи в аренду жилья. Судя по протяженности здания, услуга и два века назад была популярна. Отсюда поворачиваем на улицу Горького и идем (бежим) в сторону Ростовского цирка. Здание, построенное в середине 20 века, настолько роскошно, что больше походит на театр. Как-нибудь загляните внутрь, там проходят красочные шоу с уникальными трюками.
Следующий пункт этого культурно-исторического маршрута — Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он поразительно напоминает Храм Христа Спасителя в Москве. Неудивительно, он был построен в середине 19 века по типовому проекту архитектора Константина Тона, отсюда и сходство. Сделав круг, уставшие и довольные, возвращаемся в исходную точку.