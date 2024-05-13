Архитектурная эстетика. Что посмотреть в Ростове-на-Дону

В 19-м веке он полностью предназначался для сдачи в аренду жилья. Судя по протяженности здания, услуга и два века назад была популярна. Отсюда поворачиваем на улицу Горького и идем (бежим) в сторону Ростовского цирка. Здание, построенное в середине 20 века, настолько роскошно, что больше походит на театр. Как-нибудь загляните внутрь, там проходят красочные шоу с уникальными трюками.