«Бьют по мирным жителям»: ростовчанин рассказал о ситуации в Белгороде из-за атак ВСУ

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
По его словам, украинские войска бьют по мирным жителям и делают это регулярно. Одно из нападений завершилось обрушением подъезда многоквартирного дома.
«Мы за городом, так как в Белгороде оставаться опасно, сейчас приехали на пару часиков и обратно», — заявил собеседник.
Он добавил, что некоторые горожане переезжают подальше от границы. А у других нет такой возможности.
Напомним, что в воскресенье, 13 мая, из-за ракетного удара ВСУ частично обрушился многоквартирный дом. Это привело к гибели нескольких человек, также есть пострадавшие.
Ранее ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью.