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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:55

Ростовчанин рассказал о ситуации в Белгороде из-за атак ВСУ

«Бьют по мирным жителям»: ростовчанин рассказал о ситуации в Белгороде из-за атак ВСУ

13 мая 2024, 04:53
Фото: 1MI

Ростовчанин рассказал о ситуации в Белгороде из-за атак ВСУ

В Белгороде происходит постоянный обстрел со стороны ВСУ, рассказал RostovGazeta житель Ростова-на-Дону, переехавший в другой регион.

По его словам, украинские войска бьют по мирным жителям и делают это регулярно. Одно из нападений завершилось обрушением подъезда многоквартирного дома.

«Мы за городом, так как в Белгороде оставаться опасно, сейчас приехали на пару часиков и обратно», — заявил собеседник.

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Он добавил, что некоторые горожане переезжают подальше от границы. А у других нет такой возможности.

Напомним, что в воскресенье, 13 мая, из-за ракетного удара ВСУ частично обрушился многоквартирный дом. Это привело к гибели нескольких человек, также есть пострадавшие.

Ранее ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Обстрел#Белгород
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