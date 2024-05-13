Десятки миллионов убытков: «Шахта Ростовская» объявила о своем банкротстве

Предприятие расположено в Гуково и является одним из важнейших для города. Шахта специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. Руководит предприятием Алексей Голев. Бенефициаром является Юлия Фадеева. Ей же принадлежит доля в ООО «Шахта Замчаловская».