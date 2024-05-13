Десятки миллионов убытков: «Шахта Ростовская» объявила о своем банкротстве

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Предприятие расположено в Гуково и является одним из важнейших для города. Шахта специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. Руководит предприятием Алексей Голев. Бенефициаром является Юлия Фадеева. Ей же принадлежит доля в ООО «Шахта Замчаловская».
По данным за 2022 год, доходы «Шахта Ростовская» составили 920 миллионов рублей, а расходы превысили один миллиард рублей. Чистый убыток предприятия составил больше 90 миллионов рублей.
ООО «Шахта Ростовская» собирается обратиться в суд, чтобы признать себя банкротом.
Ранее принадлежавшая украинскому олигарху донская шахта избежала банкротства.