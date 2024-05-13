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Десятки миллионов убытков: «Шахта Ростовская» объявила о своем банкротстве

Десятки миллионов убытков: «Шахта Ростовская» объявила о своем банкротстве

13 мая 2024, 13:57
Фото: donland.ru
Десятки миллионов убытков: «Шахта Ростовская» объявила о своем банкротстве

«Шахта Ростовская» объявила о своем банкротстве

ООО «Шахта Ростовская» собирается обратиться в суд для признания себя банкротом, сообщает сервис «СПАРК».

Предприятие расположено в Гуково и является одним из важнейших для города. Шахта специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. Руководит предприятием Алексей Голев. Бенефициаром является Юлия Фадеева. Ей же принадлежит доля в ООО «Шахта Замчаловская».

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По данным за 2022 год, доходы «Шахта Ростовская» составили 920 миллионов рублей, а расходы превысили один миллиард рублей. Чистый убыток предприятия составил больше 90 миллионов рублей.

ООО «Шахта Ростовская» собирается обратиться в суд, чтобы признать себя банкротом.

Ранее принадлежавшая украинскому олигарху донская шахта избежала банкротства.

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