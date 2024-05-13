Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Рейды организовали в Аксайском районе на сельскохозяйственных объектах. Для этого задействовали беспилотник.
Всего зарегистрировали девять нарушений, в том числе пятерых человек привлекли к ответственности за незаконную работу. Еще трое находились на территории РФ без разрешения.
А еще один нарушитель нарушил срок подачи заявления для получения патента. В этот же день в Первомайском районе поймали пятерых иностранцев, которые незаконно находились в РФ.
На следующий день рейды прошли в Мясниковском районе, где зарегистрировали пять нарушений.
Ранее мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО.