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Беспилотник для поимки мигрантов запустили в Ростовской области

Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области

13 мая 2024, 08:13
Фото: 01.rosguard.gov.ru / для иллюстрации
Беспилотник для поимки мигрантов запустили в Ростовской области

Полицейские в Ростовской области выследили нелегальных мигрантов помощью дрона

В Ростовской области прошли рейды, в рамках которых выявили нарушения в сфере миграционного законодательства, сообщили в региональном УМВД.

Рейды организовали в Аксайском районе на сельскохозяйственных объектах. Для этого задействовали беспилотник.

Всего зарегистрировали девять нарушений, в том числе пятерых человек привлекли к ответственности за незаконную работу. Еще трое находились на территории РФ без разрешения.

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Рейды организовали в Аксайском районе на сельскохозяйственных объектах. Для этого задействовали бесполотник.
Видео: МВД по Ростовской области

А еще один нарушитель нарушил срок подачи заявления для получения патента. В этот же день в Первомайском районе поймали пятерых иностранцев, которые незаконно находились в РФ.

На следующий день рейды прошли в Мясниковском районе, где зарегистрировали пять нарушений.

Ранее мигрант в Ростовской области выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Нарушения#Миграционное законодательство
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